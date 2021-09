Nattelivet er genåbnet: Politiet melder om travlhed

Første fredag efter genåbningen af det danske natteliv er kommet og gået. Ekstra Bladet har derfor ringet rundt til en række politikredse for at høre, hvordan natten er forløbet.

Tidligt lørdag morgen oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at genåbningen tydeligt kunne mærkes i form af uro og uorden.

Til Ekstra Bladet uddyber vagtchef Søren Strægaard, at der i nattens løb har været 19 sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og to sigtelser for vold.

- Vi har haft travlt i nat, siger vagtchefen og fortæller videre, at det særligt er i Esbjerg og Aabenraa, at travlheden har kunne mærkes.

- Vi har fået at vide flere gange, at vi er nogle 'fucking betjente', fortæller Søren Strægaard.

Ekstra travlt

Hos Østjyllands Politi har man ligeledes haft særligt travlt fredag nat, oplyser Christian Riis, der er vagtchef i politikredsen.

- Vi har haft ekstra travlt, fordi der har været flere mennesker i byen, og fordi det er Aarhus Festuge, siger vagtchefen.

Han fortæller dog, at de sager, der har været i løbet af natten, er i den mildere ende. Lørdag morgen er i alt 13 personer blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

'God stemning'

I Københavnsområdet har man dog ikke noget at klage over, oplyser vagtchefen.

- Der har været mange mennesker i byen i nat. Det skyldes nok, at vejret har været dejligt, folk lige har fået løn, og så at det nok er lidt spændende at komme ud efter så lang tid, hvor der har været lukket ned, fortæller Jesper Frandsen.

- Men det er vores vurdering, at vi er på et niveau, der er sammenligneligt med før corona. Vi har selvfølgelig modtaget anmeldelser, men det har været i småtingsafdelingen, og det har overordnet været en fredelig nat med god stemning, siger han.