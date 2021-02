Nattens helt: Knaldede to mænd med hårde hvidevarer

To mænd var ifølge politiet ved at lænse lejligheder i nybyggeri for vaskemaskiner, tørretumblere og ovne, da politiet efter hjælp fra en borger kunne sætte en stopper for ulovlighederne

Københavns Politi kan roligt takke en mandlig beboer på Teglholmen i København for at have åbne øjne, når der bliver begået kriminalitet i nærområdet.

Han var ikke alene vågen, men årvågen, da han ukristeligt tidligt i morges - eller sent i nat - opdagede, at to mænd var i færd med at bære større genstande ud af den nybyggede ejendom på den anden side af vejen.

Klokken var 02.43, da han ringede til politiet.

- Han er lige oppe, da han ser to, der er ved at bære hårde hvidevarer ud. Det finder han lidt mærkeligt. Det var anderledes, hvis de var ved at bære tingene ind, siger den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen til Ekstra Bladet.

Ejendommen ligger tæt på Københavns Politis Efterforskning på Teglholmen. Det var nu ikke herfra, patruljen blev sendt ud, da de to formodede gerningsmænd blev pågrebet. Foto: Henning Hjorth

Kort efter opkaldet til ordensmagten kunne en patrulje pågribe de to to mænd på 32 og 35 år i en varevogn fuld af, hvad politiet mener er tyvekoster.

- Der var to tørretumblere, to vaskemaskiner, to indbygningsovne og to keramiske kogeplader, siger efterforskningslederen.

Ifølge ham er de formodede tyve i forvejen kendt af politiet. Den yngste er bosat på den københavnske vestegn, mens den anden ikke har nogen fast adresse.

I forbindelse med anholdelsen foretog politiet en razzia på den 32-årige mands bopæl.

Mændene er sigtet for tyveri.

- Det er rigtig godt, at en borger reagerer på denne her måde, siger Kenneth Jensen.

Organiserede tyverier Det er ikke første gang, at der sker tyverier fra nybyggede lejlighedskomplekser, før der er flyttet nogen ind. Tirsdag blev ni mænd anholdt i en sag om organiseret tyveri fra byggepladser og nybyggerier. Efter en længere efterforskning slog Særlig Efterforskning Øst om formiddagen til mod de ni mænd på ni forskellige adresser i København og på Københavns Vestegn.



Fem af de anholdte er sigtet for siden december 2020 at have stjålet hårde hvidevarer, byggematerialer og værktøj til en samlet værdi af cirka 850.000 kroner. De øvrige fire er sigtet for hæleri, da de efter politiets opfattelse har bestilt tyverierne med henblik på at få fingrene i de stjålne genstande.

- Der er tale om organiserede tyverier, hvor man på natlige tyvetogter har hentet ”bestillingsvarer” på byggepladser og i nyopførte bygninger, sagde vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst ifølge en pressemeddelelse forleden. Umiddelbart hænger nattens tyveri ikke sammen med den koordinerede aktion tirsdag.