Navalnyj flyttet fra fængsel til fangelejr

Den fængslede russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er torsdag blevet overflyttet fra et fængsel i Moskva til et ukendt sted.

Det oplyser en af hans forsvarere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hverken hans advokater eller familie har fået besked om, hvor han bliver flyttet til.

- De har ikke sagt til nogen, hvor han bliver sendt hen, siger advokaten, Olga Mikhailova, til AFP.

Hun tilføjer, at det kan tyde på, at afsoningen nu er begyndt.

En talskvinde for en tilsynskomité i Moskva siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at Navalnyj er overført til en fangelejr, hvor han skal afsone.

- Jeg ved ikke præcis hvilken, siger talskvinden, Jeva Merkatjeva.

Oppositionspolitikerens nære medarbejder Leonid Volkov siger, at end ikke familien ved, hvor han nu er.

Navalnyj, der er en af de mest udtalte kritikere af præsident Vladimir Putin, skal tilbringe omkring to og et halvt år i fængsel.

Han blev idømt fængsel tidligere på måneden for ikke at have overholdt betingelserne for en betinget dom, han tidligere har fået i en svindelsag.

Han skulle have meldt sig hos politiet i Moskva, men var på det tidspunkt indlagt i flere måneder på et hospital i Tysklands hovedstad, Berlin.

Her blev han behandlet for en alvorlig forgiftning med stoffet novitjok. Han beskylder Putins styre for at stå bag.

Navalnyj fastholder, at alle anklager mod ham er politisk motiverede. Han mener selv, at styret forsøger at lukke munden på ham og stoppe hans undersøgelser af korruption i regeringen.

Aleksej Navalnyj har afsløret Putins palads ved Sortehavet, og det har affødt store demonstrationer

Navalnyjs politiske allierede har tidligere sagt, at de vil vente til foråret med at demonstrere igen. Over 10.000 er blevet anholdt over hele Rusland i de seneste måneder ved støttedemonstrationer for ham.

I stedet har oppositionen opfordret til, at man samles i Moskva lørdag for at mindes den dræbte russiske oppositionspolitiker Boris Nemtsov.

Mange af Navalnyjs allierede opholder sig enten i udlandet eller sidder i husarrest.