Navneforbud ophævet - identitet stadig hemmelig

Politiet vil offentliggøre navnet på den mand, der er sigtet for at have myrdet Maria From Jakobsen, men han giver ikke op uden kamp

Den 44-årige mand, som ifølge Nordsjællands Politi har myrdet Maria From Jakobsen, har i fire uger været beskyttet af et navneforbud.

Retten i Hillerød har dog mandag eftermiddag på anklagemyndighedens anmodning ophævet navneforbuddet over manden i den meget omtalte drabssag uden lig. Det skriver Ritzau.

Alligevel er mandens maske endnu ikke faldet, for hans forsvarer, Jan Aarup, kærede byrettens afgørelse til Østre Landsret. Det skete med opsættende virkning, hvorfor navneforbuddet er udvidet, til den højere retsinstans har talt.

Det er derfor fortsat forbudt at bringe oplysninger, som kan afsløre den 44-åriges identitet.

Nægter sig skyldig

Den sigtede nægter sig skyldig i drabet. Han har en relation til den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen.

Ved dagens retsmøde var den 44-årige iført mørkegrønne bukser med lommer på lårene og en tætsiddende, strikket sweater. Da han kom gående ind i lokalet, lod han blikket glide rundt i lokalet og kiggede på tilhørerne, inden han satte sig ved siden af forsvareren.

Vigtigt for politiet

Maria From Jakobsen har siden 26. oktober ikke givet livstegn fra sig.

Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen har over for Ekstra Bladet ikke lagt skjul på, at det er vigtigt for efterforskningen, at navneforbuddet bliver ophævet.

– Det er politiets opfattelse, at vi af efterforskningsmæssige grunde har brug for at få navneforbuddet på den sigtede ophævet for at kunne opklare sagen, har han blandt andet sagt til Ekstra Bladet.

Politiet var bagud fra starten, fordi der gik så lang tid, før politiet vurderede, at der var sket en forbrydelse.

Den 43-årige psykolog forsvandt 26. oktober, og hendes familie iværksatte hurtigt en omfattende privat eftersøgning - bl.a. ved hjælp af en efterlysning, der er blevet delt vidt og bredt. Privatfotos

I knap tre uger betragtede politiet kvindens forsvinden som frivillig. Det ændrede sig, og søndag 15. november blev den 44-årige mand anholdt og dagen efter varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Maria From Jakobsen er gift og mor til to. Hun er ansat som psykolog på Holbæk Sygehus.

Maria-mysteriet: Politiet undersøger dagbogsnoter

Siden efterforskningen blev rubriceret som en drabssag har Nordsjællands Politi arbejdet på højtryk på at klarlægge hændelsesforløbet fra den morgen, hvor Maria From Jakobsen forsvandt.

Leder på krematorier

Ud over den forsvundne kvindes rækkehus har et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland været underkastet blandt andet kriminaltekniske undersøgelser.

På matriklen er en campingvogn blandt andet blevet undersøgt for blod med Luminol. Der er sendt hundepatruljer ud flere steder, og politiet har været til stede på genbrugspladser 'og andre steder, hvor det kunne tænkes, at der kan findes spor og effekter efter en eventuel forbrydelse'.

Nedgravningshunde leder efter Maria

Også skoven Færgelunden og et hjørne af Roskilde Fjord ved Selsø er blevet undersøgt. Nedgravningshunde har på steder i Nordsjællands ledt efter Maria From Jakobsen under jorden.

Detaljer i drabssag: Kræver en god forklaring

Politi i kapløb med tiden: Vil afsløre mistænkts signalement

Blandt de mere uhyggelige steder, hvor politiet leder efter Maria From Jakobsen, er krematorier.

Politiet efterlyser vidner I sagen om Maria From Jakobsens forsvinden og frygtede død indgår to biler og en trailer. Nordsjællands Politi søger vidner, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set køretøjerne og eventuelle personer omkring dem på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads på Sjælland. Bilerne er henholdsvis en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleo med anhængertræk, som er er registreret under nummeret CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447. Herunder er de billeder af de tre køretøjer, som politiet har lagt ud i den seneste pressemeddelelse: En af politiets arbejdsteser er også, at Maria From Jakobsen stadig kan være i live. - Vi frygter selvfølgelig, at hun har været udsat for en alvorlig forbrydelse, men så længe vi ikke har fundet hende, vil vi fortsætte med at lede efter hende, siger vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen, som opfordrer borgere til at henvende sig til politiet med informationer: - Vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra folk - både med hensyn til livstegn fra Maria og nogen, der har set hende eller køretøjerne. I sådan en sag her kan det være bittesmå ting, der er afgørende. Har du nogen oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen om Maria From Jakobsen, så kan du kontakte politiet på 114.

Ved mandagens retsmøde besluttede dommeren også at forlænge den 44-åriges varetægtsfængsling i fire uger til januar.