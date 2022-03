Nazi-Esben afviser partidød: Jeg er chef for butikken

De danske nazisters hovedkvarter er solgt, men Esben Rohde Kristensen afviser, at det adresseløse højreradikale parti DNSB skulle være døende

- Der er liv i DNSB, og jeg er stadigvæk chef for butikken.

Det fastholder Esben Rohde Kristensen i et sjældent interview med Ekstra Bladet efter salget af de danske nazisters gamle, nedslidte hovedkvarter på Hundige Strandvej i Greve.

Manden bag heftige politiske udmeldinger og gadekampe med autonome modstandere trådte til som leder af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse i 2010.

Esben Rohde Kristensen har selv boet til leje i den nu solgte ejendom på Hundige Strandvej i Greve. Her optræder han foran den gamle naziborgs massive plankeværk. Foto: Lars Krabbe

Nazi-Esben fastholder, at der stadigvæk afholdes møder i DNSB, som ellers sidste år efter flere år med manglende medie-interesse og faldende tilslutning reelt blev dødsdømt af researchkollektivet Redox.

- Der må jeg skuffe dig. Vi har jo aldrig været en massebevægelse som Socialdemokratiet, og vi er på et tidspunkt i partiets historie, hvor vi ikke er så synlige. Men vi kommer igen. Det kan jeg love dig, siger Esben Rohde Kristensen, som afløste den karismatiske fører Jonni Hansen i forlængelse af partiets danske storhedstid i 1994 til 2010.

'Alle flygtninge skal ud'

- Hvor mange medlemmer er der så i DNSB nu?

- Det er typisk. Det spørger journalister altid om.

- Det er vel et meget relevant spørgsmål?

- Det synes jeg ikke. De oplysninger giver vi aldrig, siger Esben Rohde Kristensen.

Han vil heller ikke give offentligheden indblik i, hvor DNSB nu mødes efter tabet af nazi-borgen i Greve, som i en årrække var ejet af den tidligere internationale sekretær, Torben Have.

Men formanden fastholder, at der stadigvæk er en plads i det politiske billede i Danmark til den stærkt kontroversielle knopskydning af 'der Führer' Adolf Hitlers nazistiske bevægelse, som stod bag holocausts etniske udrensninger i milliontal og forårsagede en verdenskrig frem til Det Tredje Riges opløsning i 1945.

Bølgerne går jer højt under en anti-fascistisk demonstration foran nazisternes hovedkvarter i Greve. Foto: Lars Krabbe

- Der er systemfejl nok at tage af, som for eksempel håndteringen af corona-krisen med inddragelse af borgernes frihedsrettigheder. Med de voldsomme indgreb nærmede vi os jo sovjetiske tilstande. Og så mener vi i vores forening selvfølgelig også, at alle indvandrere og flygtninge skal ud af Danmark, siger Esben Rohde Kristensen.

Esben Rohde: 'Vi er ærlige'

- Går du også ind for etniske udrensninger, som vi så i Nazi-Tyskland?

- Det er en misforståelse. Der mangler stadigvæk ordentlige undersøgelser af, hvad der skete i koncentrationslejrene, hvor det ikke er sejrherrerne, som skriver historiebøgerne.

Fanger i koncentrationslejren Buchenwald fotograferet efter det nazy-tyske regimes kollaps i april 1945. Foto: AP

- Men lægger du afstand til for eksempel jøde-forfølgelserne?

- Vi er ærlige, omkring hvem vi er. Vi er nationalsocialister, og vi arbejder for gruppen og ikke de enkelte individer, lyder Esben Rohde Kristensens kryptiske besvarelse.

Nazister har ikke haft plads i folketinget efter Anden Verdenskrig.

DNSB deltog senest i et kommunal- og regionsvalg i 2009. Det kastede 64 stemmer af sig i Greve Kommune og få hundrede i Region Sjælland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Historikers dom: Nazismen er svær at sælge

Claus Bundgård Christensen, historiker fra Roskilde Universitetscenter (RUC) har meget svært ved at forestille sig, at nazistbevægelsen har en glorværdig fremtid foran sig i Danmark. Foto: Christian Klindt Sølbeck

- Det nazistiske budskab er en vare, som det er meget svært at sælge i nutidens Danmark.

Det mener Claus Bundgårrd Christensen, historiker fra RUC og ekspert i nazisme. Han opfatter Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse som en arvtager og miniature-udgave af det nazistparti, som formåede at vinde pladser i folketinget under Anden Verdenskrig.

Han påpeger dog, at den nazi-nostalgi og evnen til at udgive medlemsblade, som i forrige århundrede tiltrak en gruppe overlevende børn af nazister og SS-folk ikke længere har 'tag i de unge i det højreradikale miljø'.

Der kom så en mere aktivistisk linje omkring årtusindskiftet, som samtidig med internettets fremmarch som gav en opblomstring for DNSB og gjorde det nemmere at holde kontakt til nazister i andre lande.

- Men miljøet omkring bevægelsen har ikke formået at ekspandere eksplosivt. En vigtig forklaring er, at nazismen nærmest er stigmatiseret i Danmark. Den står i skyggen af de forbrydelser, som Det Tredje Rige begik under verdenskrigen, siger Claus Bundgård Christensen.

De nazistiske faner blafrede og de fleste rygge var ranke under det her DNSB-træf i Kolding under den daværende partiformand Jonni Hansens ledelse. Foto: Jesper Dall

Nej til frådende nazisme

Historikeren påpeger, at det også af de grunde er svært at føre et almindeligt liv som medlem af DNSB.

- Der er ikke mange, der abbonerer på den frådende nazisme og biologiske racisme. Folk kan være skeptiske overfor indvandrere, men den politik har DNSB ikke patent på i Danmark, siger han.

Han gør opmærksom på, at en ekstremistisk og mere aktivistisk bevægelse som Nordfront ser ud til at have bedre tag i de højreradikale unge i de nordiske lande.

Claus Bundgård Christensen kan ikke forestille sig, at DNSB kan profitere af hverken Men In Black med den brogede bevægelses kraftige modstand mod regeringens corona-håndtering eller de ekstremt højreradikale grupper, som er aktive i krigen mod russerne i Ukraine smitter af i Danmark.

- De grupper er vildt over-eksponerede i medierne, og det kan ikke bidrage til at revitalisere DNSB. Det kan jeg ikke tro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Naziborg kostede 2,4 millioner: 'Vi gav et kæmpeafslag'

Naziborgens plankeværk var altid toppet med pigtråd og kameraovervågning. Det er uklart, hvad der nu skal ske med ejendomme på Hundige Strandvej. Foto: Anthon Unger

De danske nazisters gamle hovedkvarter på Hundige Strandvej kastede 'voldsom interesse' af sig, da den ellers meget nedslidte ejendom i Greve blev sat til salg i december 2021.

Det oplyser Kim Andersen, indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Estate i Greve.

- Huset er meget velbeliggende men trængte til en ordentlig omgang, eller også skulle det jævnes med jorden. Problemet var, at lejeren (Esben Rohde Kristensen, red.), fulgte med i salget, og at vi ikke kunne få lov at vise huset frem. Derfor måtte vi give et kæmpeafslag, siger Kim Andersen.

Esben Rohde Kristensen slås her med sikkerhedsvagter under et sydafrikansk-nordisk topmøde i Skagen tilbage i 2011. Den nu 41-årige nazist var året forinden blevet indsat som DNSB-formand. Foto: Claus Bonnerup

Matriklen blev i sidste ende solgt for 2,4 millioner kroner eller 350.000 under udbudsprisen til en privat køber, som ikke ønsker at udtale sig eller give sig til kende.

Den tidligere ejer, Torben Have, er godt tilfreds med, at huset ikke længere er hans. Han har for længst lagt sin tilknytning til DNSB bag sig.

- Bevægelsen har ingen fremtid med den leder, der er nu.

- Har du talt med Esben Rohde Kristensen?

- Nej. vi er ikke på talefod længere.