Nazi-veteran begraver DNSB: - Vi har ingen fører mere

- Vi har ingen fører mere, og jeg tror ikke, partiet eksisterer længere.

Det er den erklærede nazist Torben Haves kontante udmelding om Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). Den 74-årige tidligere internationale sekretær i partiet har derfor sat partiets hovedkvarter på Hundige Strandvej i Greve til salg.

Han har ejet den noget nedslidte ejendom siden omkring 1993.

- Der er ikke grundlag for at have det hus liggende mere. Derfor fyrer jeg det af. Jeg har i så mange år betalt kontingent til DNSB i form af ejendomsskatter og terminer, og det gider jeg ikke længere. Jeg får jo ingenting for de penge, siger Torben Have, som ikke har været i kontakt med den senest kendte DNSB-leder, Esben Kristensen.

Den gamle naziborg på adressen Hundige Strandvej 153 i Greve er nu sat til salg. Huset er ifølge ejeren, den erklærede nazist Torben Have, ingen penge værd. Det er grunden, som efter hans mening har værdi. Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

- Han er registreret på adressen, og han skulle også være leder af DNSB. Men jeg modtager ingen husleje, og når jeg besøger stedet, og det gør jeg jævnligt, er der ingen mennesker, siger Torben Have, der beskriver ejendommen som 'et lille Christiania'.

Efterlyser lederskab

Ekstra Bladet har været i kontakt med Esben Kristensen, som ikke ønsker at udtale sig om partiets og nazi-hovedkvarterets synlige nedsmeltning.

Simon Bünger, redaktør i Researchkollektivet Redox, har et indgående kendskab til det ekstremistiske miljø i Danmark, og han oplyser, at der ikke i flere år ser ud til at have været aktiviteter i DNSB.

Han betegner salget af samlingsstedet og naziborgen i Greve som 'det endelige dødsstød' for partiet, som senest havde en opblomstring med koncerter og demonstrationer omkring 2009-2011.

Esben Kristensen, DNSB's senest kendte leder (med lysegrå jeans) under en demonstration for en del år siden. Han ønsker ikke at udtale sig om konsekvenserne af, at naziborgen nu er sat til salg. Foto: Anthon Unger

Det er Torben Have enig i.

- Er du ked af, at det er gået så kraftigt tilbage for dit gamle parti?

- Ja, selvfølgelig. Det er da trist. Men det går ikke, hvis der ikke er en stærk leder, som gider gøre noget for sagen. Der er jo en stor sandhed i det gamle mundheld, at 'uden en leder bliver selv stærke kræfter svage', siger Torben Have.

'Der er brug for DNSB'

- Savner du Jonni Hansen (tidligere landskendt DNSB-leder i en årrække, som gik af i 2010, red.)?

- Ja. Det var bedre, da vi havde Jonni Hansen. Han havde tag på folk. Jonni var god for os. Han kunne styre os alle sammen, siger Torben Have.

- Men er virkeligheden ikke, at nazismen er død i Danmark?

- Nej. Der har aldrig været mere brug for de tanker. Der er brug for nogen, der tør sige tingene ligeud omkring integration, som det er. Hele den der indvandring er ved at smadre os som nation og som race. Der ER i befolkningen opbakning til et parti som DNSB, fastholder Torben Have.

Jonni Hansen, tidligere leder af DNSB, er her fotograferet under en demonstration i Aarhus i 2005. Parti-veteranen Torben Have roser den længst afgåede fører, som efter hans mening havde 'et godt tag på folk'. Foto: Henrik Schütt/Ritzau Scanpix

Det bakkes dog ikke op af vælgertilslutningen. DNSB deltog senest i et kommunal- og regionsvalg i 2009. Det kastede 64 stemmer af sig i Greve Kommune og få hundrede i Region Sjælland.

Torben Have er ikke i tvivl om, at det vil lykkes at sælge den gamle naziborg, og at salgsprisen på 2,75 millioner kroner er den rigtige.

- Huset er ingen penge værd. Det er grunden, der har værdi, siger han.

Nazi-Torben var æresgæst hos Saddam

Saddam Hussein fotograferet få måneder før den danske nazist Torben Haves officielle besøg som DNSB's repræsentant ved den irakiske diktators fødselsdag i 2002. Foto: Faleh Kheiber/Ritzau Scanpix

Nazi-veteranen Torben Have personificerer, at båndene en overgang var tætte mellem DNSB i Danmark og den senere henrettede irakiske diktator Saddam Hussein i Bagdad.

Som omtalt i Ekstra Bladet dengang var partiets internationale sekretær blandt hædersgæsterne, da Saddam Hussein i april 2002 fejrede sin 65-års fødselsdag.

Partibladet Fædrelandet fortalte i begejstrede vendinger om rejsen:

'Den 28. april fyldte Iraks præsident Saddam Hussein 65 år. I den anledning inviterede han ikke Europas jødisk-amerikansk kontrollerede statsoverhoveder. Nej, til selveste DNSB's hovedkvarter i Greve indløb en officiel indbydelse til DNSB's leder, Jonni Hansen'.

Saddam Hussein blev tilbage i 2003 efter lang tid på flugt fundet i en jordhule efter Baath-styrets endegyldige kollaps. Han blev senere henrettet ved hængning for sine forbrydelser mod især landets kurdiske befolkning. Foto: Ritzau Scanpix

Ros til diktatoren

Torben Have blev i Jordans hovedstad afhentet af diplomater og blev kørt til Bagdad sammen med andre på diktatorens gæsteliste. Det udløste overfor Ekstra Bladet begejstring hos danskeren, som fik alt betalt under sit ophold.

- Hvis nogen af os indbudte havde tvivlet på ægtheden af det irakiske folks hengivenhed for deres leder, så forsvandt enhver tvivl ved synet af de jublende menneskemasser, der i deres festlige folkedragter drog syngende og dansende gennem byernes hovedstrøg, alt imens de fremviste transparenter og billeder af Saddam Hussein, berettede Torben Have.

På irakisk tv roste han under sit besøg Saddam Hussein for at sætte sig op mod 'verdens-zionismen'.