Nedgravet lig: Dræbt for nylig

To mænd og en kvinde er netop nu for en dommer i retten i Kolding - de nægter sig skyldige i drab

To mænd på 32 og 39 år og en kvinde på 35 blev klokken 14 ført ind i retten i Kolding efter fundet af et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding.

I følge Ekstra Bladets repræsentant i retslokalet sad den ene anholdte, en lidt kraftig mand, i ført en hvid badekåbe ved siden af sin forsvarer, da de to andre kom ind og blev placeret ved deres forsvarsadvokater.

Kvinden var i ført blåt fængselstøj og havde et tæppe om livet. Hun smilede til manden i badekåben. Den sidste af de tre anholdte havde lyst mellemlangt hår.

Anklageren oplæste sigtelsen mod de tre, som går på manddrab begået mod Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen begået på et endnu ukendt sted og på ukendt vis. Drabet menes i følge sigtelsen at være sket for ganske nylig på et ukendt tidspunkt mellem den 23. maj klokken tre om morgenen og frem til nu, oplæste anklageren.

Stedet som politiet har undersøgt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

De tre anholdte nægter sig skyldige.

De blev anholdt i nat, men de nærmere detaljer i mistanken mod dem, og hvad politiet foreløbig ved om sagen, kom ikke frem i den åbne del af retsmødet. Anklageren begærede lukkede døre for resten af retsmødet.

En obduktion skal klarlægge, hvordan manden er dræbt.

Den døde blev i følge Sydøstjyllands Politi fundet i dag gravet ned i Vonsild.

Det meste af dagen har kriminaltenikere og politifolk og en retslæge arbejdet på stedet og har også efterforsket flere steder.

Var meldt savnet

I en pressemeddelelse fra politiet tidligere på dagen, blev det oplyst, at man mener den døde er identisk med en 43-årig mand, som har været meldt savnet og efterlyst af pårørende tidligere på måneden.

- På dette stadie af arbejdet, er det formodningen at liget er den 43 årige efterlyste mand, og at han er blevet dræbt, lød det fra politiet.



Politiet udsendte 17. maj en officiel efterlysning af den 43-årige Michael Bodilsen og ved oplæsningen af sigtelsen i den åbne del af grundlovsforhøret blev den sammenkædning mellem fundet af den døde og den efterlyste da også bekræftet.

Michael Bodilsen blev meldt savnet. Nu mener politiet, at han er offer i en drabssag. Foto: Sydøstjyllands Politi

I den tidligere efterlysning fremgik det, at den forsvundne Michael Bodilsen sidst var set 2. maj.

En gammel veninde, Katja, fortæller til Ekstra Bladet, at hun har har haft fulgt med i efterlysningen af Michael Bodilsen, og hun valgte også at møde op ved retten i Kolding i dag til grundlovsforhøret. Hun kendte den nu afdøde fra ungdomsårene. De to mistede kontakten, men begyndte så at skrive sammen på Facebook igen.

- Michael har altid været hjertevarm og en trofast ven, når man havde brug for en snak. Det undrer mig, at nogen ville slå ham ihjel. Michael ville gerne være gode venner med folk, siger hun.

Hun havde hæftet sig ved, at Michael Bodilsen tilbage i starten af maj havde delt nogle billeder af sig selv og oplyst, at han var blevet overfaldet og slået.

Roligt sted

I den haveforening i Vonsild, hvor politiet har arbejdet hele dagen fortæller en beboer, at han med politiopbuddet 'aldrig har oplevet noget lignende'.

- Det er et meget roligt område med meget forskellige mennesker og i forskellige aldre, siger han.

Dommeren skal ved grundlovsforhøret tage stilling til, om der er grundlag for at fængsle de tre anholdte - Ekstra Bladet følger sagen ...