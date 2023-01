Nej til død mand: Anker kommer ikke hjem

Dansk langtidsfange får efter afsoning af narkodom på otte års fængsel i Indonesien heller ikke i døden opfyldt sin drøm om at vende tilbage til Sønderjylland - Udenrigsministeriet afviser at betale regningen

Kun i Ekstra Bladet

Den danske invalidepensionist Anker Hansen overlevede otte år i et brutalt indonesisk fængsel på et håb om, at han på et tidspunkt ville få lov at gense sin hjemby Bedsted i Sønderjylland.

Det betonede han også, da Ekstra Bladet mødte ham i fængslet Lapas Klas 1 i Jakarta i 2017. Det skete to år efter, at Anker Hansen bad for sit liv og med nød og næppe undgik dødsstraf for indsmugling af 1,48 kilo methamfetamin.