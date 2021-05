Nets tiltalt for at overtræde konkurrenceloven

SØIK - også kendt som Bagmandspolitiet - har tiltalt Nets Danmark A/S og Nets A/S for at misbruge deres dominerende stilling på markedet.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Fra 2012 til 2016 skulle Nets havde låst en række store kunders valg af indløsning af betalingskort og mobilbetalingsløsninger ved blandt andet at give klækkelige rabatter. Det er et brud på loven, står der i pressemeddelelsen.

- Når man er en stor spiller med en meget dominerende stilling på markedet, er det meget alvorligt, hvis man misbruger den position til at gøre det sværere for nye og mindre konkurrenter at komme ind på markedet. Det hæmmer konkurrencen, hvilket i sidste ende medfører, at det kan blive dyrere eller dårligere for kunderne, siger specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard i pressemeddelelsen..

- Vi mener, at Nets Denmark A/S har indsat nogle vilkår i kontrakterne for en række store kunder, som nærmest gør det umuligt for andre at etablere sig, og det er efter vores opfattelse ulovligt. Derudover mener vi også, at moderselskabet har svigtet sin forpligtigelse til at sørge for, at Nets Denmark A/S har overholdt lovgivningen på området, og derfor er moderselskabet Nets A/S også tiltalt, fortsætter han.

Sagen handler om rabatter og betingelser i kontrakter til store kunder som for eksempel Magasin og H&M og 12 andre større kunder. Kontrakterne har ifølge pressemeddelelsen været medvirkende til at afskærme markedet, fordi der er blevet lavet eksklusivitetsrabatter.

Ifølge Ritzau giver Nets en kort skriftlig kommentar til tiltalen.

- Denne tiltale relaterer sig til en igangværende sag, hvor det principielle spørgsmål fortsat ikke er afklaret, da vi afventer, at sagen behandles i Sø- og Handelsretten.

- Før de har haft mulighed for at tage stilling til sagen, har vi ikke yderligere kommentarer, skriver presseansvarlig i Nets Søren Winge.

Der er nedlagt påstand om bødestraf i sagen. På grund af en civil sag, der er i gang i Sø- og Handelsretten, ventes straffesagen først at blive afgjort om nogle år.