New York vil legalisere cannabis

New Yorks guvernør er begejstret over udsigten til at få legaliseret cannabis i den amerikanske delstat, efter det lokale senat har stemt forslaget igennem

Byen, der aldrig sover kommer måske til at fremstå en smule mere døsig fremover.

Delstaten New York er snublende tæt på at legalisere cannabis.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN. Det sker, efter det lokale senat har stemt forslaget om legalisering af cannabis igennem med stemmerne 40 for og 23 imod.

Helt lavpraktisk kommer det nye lovforslag til at betyde, at voksne over 21 år på lovlig vis kan købe cannabis og selv dyrke planter til eget forbrug.

Glæder sig

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, skriver onsdag på Twitter, at han 'glæder sig til at underskrive lovforslaget.'

Han skriver også, at 'forbuddet mod cannabis i alt for lang tid på urimelig vis har ramt farvede befolkningsgrupper med hårde fængselsstraffe, og at det skelsættende lovforslag efter flere års hårdt arbejde nu vil yde retfærdighed til længe marginaliserede samfundsgrupper.'

Ifølge guvernøren 'omfavner lovforslaget en industri, der vil få økonomien til at vokse, og som etablerer betydelig beskyttelse for offentligheden.'

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Ifølge Ritzau fortæller organisationen NORML, der er fortalere for legaliseringen af cannabis, at titusindvis af mennesker i delstaten hvert år bliver anholdt for ubetydelige overtrædelser af den nuværende cannabis-lovgivning. Ifølge NORML er størstedelen af de, der anholdes, unge, fattige og 'ikke-hvide.'

Økonomisk gevinst

Cuomos kontor har tidligere meldt ud, at udviklingen af en cannabisindustri i New York har potentiale til at skabe mellem 30.000 og 60.000 jobs, og at man vil kunne tjene 350 millioner dollars årligt i skatteopkrævninger.

Colorado var sammen med staten Washington først, da de legaliserede cannabis i 2012. Siden er flere stater kommet til, heriblandt landets folkerigeste Californien. Billedet herunder er fra den aller første lovlige handel med cannabis i USA.