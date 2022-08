New Zealand efterforsker fund af børnelig i kuffert

Ligdele fundet i kufferter købt på en auktion stammer fra to børn. De to børn var mellem fem og ti år samle og har været døde længe.

Det oplyser politiet i New Zealand.

Myndighederne i Auckland, der er New Zealands største by med 1,5 millioner indbyggere, har tidligere indledt en drabsefterforskning i sagen.

Politiinspektør Tofilau Faamanuia Vaaelua siger til journalister, at børnene endnu ikke er blevet formelt identificeret, men det menes, at de har familie i New Zealand.

Myndighederne har ikke oplyst detaljer om, hvordan børnene døde eller om der er mistænkte i sagen.

Det makabre fund blev gjort af en familie, som fandt kufferterne i et lagerrum, som de havde købt på en auktion. Ingen havde gjort krav på kufferterne og en lang række andre genstande på stedet.

Tofilau Faamanuia Vaaelua siger, at politiet ikke tror, at familien er involveret i den øjensynlige drabssag.

Familien var angiveligt nået hjem, før kufferterne blev åbnet. På den slags auktioner, som de havde deltaget i, er det normal praksis, at efterladte genstande bortauktioneres, hvis regningerne for et lagerrum ikke er blevet betalt. Typisk får man ikke mulighed for at inspicere genstandene nærmere. Men man kan håbe på at gøre et godt fund til prisen.

Ejeren af et lagerhotel i det sydlige Auckland siger til mediet Stuff, at virksomheden samarbejder med politiet i forbindelse med efterforskningen.