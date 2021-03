Ni anholdt i stor narkosag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet lå på lur, da ni personer ifølge myndighederne forsøgte at afhente en stor mængde kokain i en container, der tidligere i går blev leveret til et firma i Hedehusene vest for København.

Flere af mændene havde allerede skaffet sig adgang til containeren, da politiet slog til. Der var dog ikke længere kokain i containeren, efter tyske toldmyndighederne i sidste uge havde fundet og beslaglagt 325 kilo kokain i Bremerhaven.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

En af de anholdte er en mandlig belgisk statsborger på 45 år, mens resten er danske statsborgere i alderen 19-34 år. De otte herboende personer har alle en tilknytning til det organiserede kriminelle miljø.

- Jeg kan tilføje, at enkelte har relation til kendte rocker- og bandegrupperinger, siger politiinspektør Mads Helios, leder af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst til Ekstra Bladet.

Taget i Bremerhaven

Containeren ankom til Danmark med skib fra Bremerhaven i Tyskland og blev leveret i Københavns Frihavn, hvor politiet var på stikkerne, fordi de havde fået et tip fra de tyske toldere.

Kokainen var sendt med container fra Brasilien, og slutdestinationen var en virksomhed i Hedehusene, der dog ifølge politiet på intet tidspunkt har været bekendt med, at containeren – ud over det indhold, som firmaet skulle have leveret – også indeholdt den omtalte kokain.

- Efter en kortvarig og meget intens efterforskning i godt samarbejde med vores tyske kolleger er det meget tilfredsstillende, at vi både får beslaglagt en meget stor mængde hård narkotika og efterfølgende kan foretage de mange anholdelser, siger Mads Helios.

- 325 kilo kokain repræsenterer en enorm værdi, som ville være brugt til at investere i ny kriminalitet i form af f.eks. våben, mere narkotika eller andet, der understøtter den organiserede kriminalitet. Derfor er vi selvfølgelig meget glade for, at vi har forhindret de mange kilo i at ramme gaden, siger Mads Helios.



De ni mænd vil senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor der af hensyn til den fortsatte efterforskning vil blive begæret lukkede døre.