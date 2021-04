Ni buslinjer aflyst i hovedstadsområdet efter brand i garage

Dele af busdriften i hovedstadsområdet er påvirket, efter at et busanlæg i Albertslund Kommune natten til skærtorsdag blev ramt af en brand. Både garagen og flere busser udbrændte.

Det skriver TV2 Lorry.

Som konsekvens af branden er flere buslinjer torsdag aflyst på ubestemt tid. Det oplyser det sjællandske trafikselskab Din Offentlige Transport (DOT) til tv-stationen.

Ifølge DOT er ni buslinjer aflyst torsdag. Det drejer sig om linjerne 12, 141, 143, 144, 149, 151, 152, 164 og 166.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er endnu uvist, hvor længe de ni buslinjer vil være ude af drift. Det oplyser en vagthavende medarbejder i trafikinformationsområdet hos DOT til TV 2 Lorry.

Det er en treetagers bygning med kontorlokaler og en busgarage i industrikvarteret Fabriksparken i Albertslund Kommune, som natten til skærtorsdag blev hærget af en større brand.

Bygningen er totalskadet, og for at kunne slukke branden fuldstændigt er man nødt til at rive bygningen ned.

Bygningen tilhører trafikselskabet Keolis, som blandt andet har bybusser kørende i København, Odense og Aalborg samt lokal- og regionalbusser over hele landet.

Keolis oplyser, at tre busser er udbrændt, mens resten er ”fanget” af branden og dens ødelæggelser inde på busanlæggets parkeringsplads.