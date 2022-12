Ni er fængslet i sag om pistol og røveri på Bornholm

Et skydevåben og et røveri er centrum i en straffesag, som i næsten to måneder har været mørklagt på Bornholm.

I alt ni mænd har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af oktober og begyndelsen af november. Det oplyser Bornholms Politi mandag i en pressemeddelelse.

Sagen begyndte, da politiet 10. oktober fik information om fundet af et skydevåben på Galløkken syd for Rønne. Våbnet er en pistol, oplyser politiet til Ritzau.

Siden skete der en stribe anholdelser, ligesom retten bag såkaldt dobbeltlukkede døre varetægtsfængslede de ni.

Når en sag behandles bag dobbeltlukkede døre, indebærer det, at der ikke må gives besked om den sigtelse, som politiet har rejst.

Mandag har Retten på Bornholm i et retsmøde imidlertid besluttet at ophæve hemmelighedskræmmeriet. Derefter er politiet rykket ud med nogle detaljer.

Den yngste sigtede i sagen er 16 år, mens den ældste er 44 år. Alle er bosiddende på Bornholm, oplyser politiet.

Ikke alle sigtes for de samme lovovertrædelser. Nogle sigtes for røveri, mens andre sigtes for besiddelse af pistolen.