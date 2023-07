Ni knaldet: Stor narkofangst på Samsø

Fadøl og drinks var tilsyneladende ikke nok for flere gæster på Samsø Festival onsdag eftermiddag og aften.

I samarbejde med Toldstyrelsens narkohunde kunne Østjyllands Politi således dele flere sigtelser ud.

Hele ni personer blev i alt knaldet af politiet, fremgår det af døgnrapporten.

En 20-årig kvinde og en 47-årig mand blev sigtet for besiddelse af hash og skunk. To mænd på 17 og 18 år blev ligeledes sigtet for besiddelse af hash og MDMA i klitterne uden for festivalen.

Derudover blev yderligere fem personer sigtet for narkobesiddelse på festivalpladsen. Blandt dem var en 22-årig mand, som ikke ligefrem ønskede at oplyse sit navn til politiet.

I stedet indledte han et slagsmål med betjentene, hvorfor han blev taget med på stationen.

Her blev han ledsaget af en 25-årig kvinde, som foruden ketamin og amfetamin også var i besiddelse af to ulovlige knive.

'Ud over narkofundene melder patruljerne derovrefra om god og rolig stemning,' lyder den opløftende melding til slut.