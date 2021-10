Ni personer anholdt på rådhus

Onsdag eftermiddag er ni aktivister blevet anholdt under en protestaktion på Københavns Rådhus.

Her trængte i alt 17 personer ud på eftermiddagen ind på rådhuset for at kræve et byggestop på naturen i Danmark.

Af dem er ni blevet anholdt af politiet.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg til Ekstra Bladet:

- De vil ikke gå. Vi gør dem så bekendt med, at de er uønskede derinde. Vi giver dem derfor valget om at gå selv eller at blive anholdt. De fleste vælger at gå, og det foregik fredeligt og uden dramatik, er det vigtigt at understrege.

Aktivisterne var klædt ud som Amager Fælleds mangfoldighed af arter. De kræver et totalt byggestop i naturen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stop byggeri

Aktivisterne kommer fra folkebevægelsen Extinction Rebellion og gruppen Arternes Ambassade København. De er blandt andre vrede over det omstridte byggeri på Amager Fælled.

I en pressemeddelelse skriver aktivistgruppen blandt andet:

'Vi er her for at hjælpe jer mennesker med at nedbryde jeres skadelige systemer af udnyttelse, vækst og gæld. Luk By & Havn og indfør byggestop på natur. I skal afgive plads og magt til os svampe, padder, fugle, planter, insekter. Lyt til naturens stemmer! Landet Danmark er et af de værste i Europa til at beskytte vild natur, og er det næstmest opdyrkede land i verden. Vi kræver plads!'

Byggeprojektet på Amager Fælled er midlertidigt stoppet, men kommunen ønsker at bygge videre.

Den beslutning raser aktivisten Ellen Obdrup over.

'Vi har taget masker af andre arter på for at forstærke deres stemmer. Rådhusets politikere planlægger at smadre vores lokale økosystemer med f.eks. Lynetteholmen og byggeprojekterne på Amager Fælled og Stejlepladsen til fordel for kortsigtet økonomi. De lytter ikke til naturens mangfoldige stemmer. Hvis vi skal løse klima- og biodiversitetskrisen bliver vi nødt til at gøre fredeligt oprør for et stærkt demokrati, hvor alle mennesker og arter bliver hørt.'

Vagtchef Martin Kajberg fortæller, at alle ni personer er blevet afhørt og derefter løsladt igen.