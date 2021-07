Ni personer dræbt i flystyrt i Sverige

Alle ni personer, som søndag var om bord på et fly, der styrtede ned i Örebro i Sverige, er blevet dræbt i ulykken

Torsdag aften lød meldingen, at flere personer var omkommet i et flystyrt i Sverige, men natten til fredag er det blevet bekræftet, at alle ni personer, som var om bord på flyet, er omkommet.

Det skriver flere svenske medier herunder SVT og Aftonbladet.

Flyet, der var et mindre propelfly, som var designet til faldskærmsudspring, styrtede ned med otte faldskærmsudspringere og en pilot om bord.

Nedbrud

Der skal angiveligt være sket en form for nedbrud i forbindelse med at flyet var på vej i luften.

- Nedbruddet skal være sket på et eller andet tidspunkt i forbindelse med, at det (flyet, red.) lettede fra jorden, siger Carl-Johan Linde, der er pressechef hos den svenske søfartsadministration, ifølge SVT.

Efter styrtet brød flyet i brand, men branden blev senere slukket på flyvepladsen.

Statsminister i sorg

Den svenske statsminister udtrykte torsdag aften sin sorg over ulykken på Twitter.

- Det er med stor sorg og forfærdelse, at jeg i aften har modtaget de tragiske oplysninger om flystyrtet i Örebro, skriver Sveriges statsminister, Stefan Löfven, på det sociale medie.

- Jeg tænker på ofrene, deres familier og kære i denne meget vanskelige tid. Jeg vil udtrykke min dybeste medfølelse, skriver han videre.