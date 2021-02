Ni unge sigtet efter brand i kendt studie

De er blevet sigtet for indtrængen, hærværk og brandstiftelse

I alt ni unge mænd og kvinder i alderen 16 til 20 år er blevet sigtet i forbindelse med branden i Puk Studio nord for Randers 28. december sidste år.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De er blevet sigtet for indtrængen, hærværk og brandstiftelse.

- Foreløbig er alle ni sigtet for forsætlig brandstiftelse, men vi har en formodning om, at det nok ikke er alle, der har været direkte involveret i selve ildspåsættelsen. Det forventer vi, at vi bliver klogere på i løbet af den videre efterforskning, siger politikommissær Arne Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser videre, at de unge er en gruppe fra Randers-området. De har alle været til afhøring, men ingen af dem er blevet varetægtsfængslet.

En række nationale og internationale stjerner har indspillet musik i Puk Recording Studios, også kaldet Puk Studiet, gennem tiden. Herunder blandt andre TV-2, Kashmir, Elton John, Depeche Mode og George Michael.

Studiet blev inden branden dog umiddelbart ikke længere anvendt, og der var derfor heller ingen tilskadekomne i forbindelse med branden.

