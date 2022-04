Nicolas mistede sin bror i ulykke: - Min verden forsvandt

- Jeg har stadig svært ved at finde mig selv, siger broren til Magnus Bahl Nielsen, der mistede livet i en motorcykelulykke

Om kort tid er det et halvt år siden, at Per og Michaela Bahl Nielsen mistede deres 32-årige søn i en soloulykke på Padborg Park.

Det var fredag den 22. oktober 2021, Magnus Bahl Nielsen kørte galt på Padborg Park kørebane, blev slynget ind i lygtepæl og ned i autoværnet.

Han døde på stedet.

Foruden forældrene, har Magnus efterladt sig en tvillingebror, Nicolas Bahl Nielsen, en svigerinde og to niecer.

Selvom såret over tabet af Magnus stadig er åbent, har familien kontaktet Ekstra Bladet, fordi de brændende ønsker at komme ud med deres historie.

Magnus Bahl Nielsen er begravet tæt på forældrenes nybyggede hos i Kolind. Foto: Ernst van Norde

Michaela, Per og Nicolas fortæller om tabet og kritiserer sikkerheden på Padborg Park.

Ville være licenskøre

Efter et langt kræftforløb gav Magnus sig selv et motorcykelkørekort tilbage i 2016. Han skulle ud og mærke livet igen.

- Jeg har tit talt med Magnus om fart, og jeg var altid bekymret, når han var ude og køre på motorcyklen, siger Nicolas Bahl Nielsen, som ligesom sin tvillingbror er uddannet mekaniker.

- Jeg snakkede faktisk med Magnus om, at det var en god ide at tage ned og køre på bane. I mit hoved skulle det jo være noget mere sikkert ind på landevejen, fortsætter Nicolas.

Den fredag, hvor den tragiske ulykke skete, var det anden gang, at Magnus var i Padborg for at køre.

Denne gang var det et kursus om forskellige dæk. Drømmen var nemlig at blive licenskører og kunne stille op i Road Racing konkurrencer under DMU.

- Den fredag, hvor han var nede og køre på banen, havde jeg det okay. Jeg var tryg nok ved, at han var på en professionel bane med professionelle, licenskørere omkring sig, siger Per Nielsen.

Magnus Bahl Nielsen på sin motorcykel. Han fik motorcykelkørekort efter et langt kræftforløb, som han netop skulle erklæres fri for marts 2022. Privatfoto

Politiundersøgelse i gang

Hvad der præcist skete på dagen, hvor Magnus døde, ved familien ikke. Politiundersøgelsen er stadig i gang.

- Vi har med vilje ikke selv læst alt materialet, men sat en advokat på, så vi kunne få det i brudstykker og skåne os selv, siger Per Nielsen, der stadig har svært ved rumme tabet af sin søn.

- Men jeg har snakket med nogen, som var på banen den dag, og de fortæller mig, at Magnus kom kørende på den ene strækning af banen, hvor der sker et eller anden på vejen, så han mister kontrollen med cyklen og flyver ind i en lygtepæl og ned i autoværnet, fortæller Nicolas.

Det er i sammenstødet med lygtepælen og autoværnet Magnus dør på stedet.

Magnus var uddannet mekaniker, men var gået i gang med at læse til pædagog. Han brændte for musik og havde igennem en længere periode arbejdet med unge mennesker, hvor han blandt andet havde brugt sit talent for musik. Privatfoto.

Ilde tilredt

Familien ønskede selvfølgelig at få lov at se Magnus, kysse ham og sige det sidste farvel, men det blev de frarådet grundet Magnus' tilstand.

- Jeg vil ikke vide, hvordan han ser ud, for sådan vil jeg ikke huske ham. Men jeg ville ønske, at jeg havde kunne kysse min søn og sende ham ordentligt herfra, siger Per Nielsen.

Magnus var så ilde tilredt efter sammenstødet med lygtepælen og dernæst autoværnet, at hjelmen måtte klippes af, og det var ikke muligt for familien at vælge tøj til kisten.

Magnus var nødsaget til at forblive i køredragten.

Og det er netop Magnus' tilstand, som gør, at familien henvendte sig til Ekstra Bladet.

For hvordan kan sikkerheden være i orden på banen, når Magnus kan komme så galt af sted?

- Magnus har ramt en lygtepæl og derefter autoværnet, som er meget tæt på kørebanen, med høj fart. Hvis man kigger FIM - den europæiske godkendelse af motorsport, så lyder det, at der skal være stor afstand til autoværnet, og det skal være lavet af et materiale, som bøjer, når man rammer det, siger Nicolas, som efter sin brors død har undersøgt, hvordan det kunne gå så galt.

- Mit håb med det her er at få belyst, hvordan en kørebane er gået hen og blevet en pengemaskine, da motorcyklister i Danmark faktisk ikke har andre steder at køre, siger Per Nielsen.

- Nu har der allerede været tre dødsfald på banen i Padborg. Jeg vil ikke kunne bære, hvis der kom et fjerde, fortsætter Per Nielsen.

De tidligere dødsfald var ligeledes motorcyklister og tilbage i 2008 og 2011.

I 2011 var det den professionelle motorcyklist Thomas Harding, som ramte Padborg Parks autoværn og blev dræbt.

Tabet af Magnus har ændret hele livet for familien, men lige nu, vil de have fokus på, at der kommer fokus på sikkerheden på kørebanen i Padborg. Foto: Ernst van Norde

Skal lære at leve igen

Magnus er i dag begravet i Kolind, tæt på det sted, hvor hans forældre netop er ved at bygge et hus.

- Jeg kan tydelig huske dagen, hvor politiet bankede på min dør. De spurgte efter mine forældre, da de har postadresse her, mens de bor på campingpladsen, indtil huset er færdigt. Jeg vidste inde i mig selv, at det havde noget med Magnus at gøre, så jeg forlangte at høre, hvad der var sket, siger Nicolas, der hele sit liv har haft sin bror meget nær.

- Min verden forsvandt, de da fortalte Magnus var blevet dræbt. En af betjentene måtte holde mig, så jeg ikke faldt. Det er sådan en sorg, man ikke kan beskrive, fortæller Nicolas.

Nicolas kørte derefter med betjentene ud til campingpladsen.

- Jeg kan huske, at jeg bare ville ned til ham. Jeg ville ned og være hos ham, men det måtte jeg ikke. Der skulle være ligsyn først, fortæller Per Nielsen, der har svært ved at tænke på dagen.

Nicolas Bahl Nielsen har fået tatovering en guitar for at minde sin bror. De to brødre har spillet musik sammen, siden de var otte år gammel. Foto: Ernst van Norde

Advarsel

Nu er der snart gået et halvt år, og familien skal finde ud af at leve uden Magnus.

- Jeg brugte de første måneder på at græde mine øjne ud. Der er så mange ting, som han går glip af, siger Michaela Nielsen, der sammen med resten af familien har gået til psykolog for at få hjælp med deres sorg.

- Jeg har stadig svært ved at finde mig selv. Jeg fumler rundt i det, og det eneste, som holder mig sammen, er min kone og børn - og mit arbejde. Havde jeg ikke haft den struktur i min hver dag, tror jeg, at jeg ville falde fra hinanden, siger Nicolas.

Magnus' forældre sætter ord på de svære følelser, efter at have mistet et barn.

Som en far, der har oplevet det værst tænkelige, har Per Nielsen et håb for de fremtidige unge med fart i blodet.

- Hver kritisk, når I kører ud på banerne - spørg til sikkerheden. Kør ikke i Padborg, hvis det ikke bliver lavet om. Der skal ikke ske flere drab dernede.

Padborg Park - Vi har kigget banen efter

Padborg Park er motorcyklernes mekka. Der bliver flere gange i ugen kørt motorcykel på den 2150 meter lange bane i Sønderjylland.

Banens ejer hedder Tom Pedersen, og erkender, at der skal ske ændringer på banen efter ulykken i 2021.

- Vi har i samarbejde med politiet og eksperter kigget banen igennem, og vi skal i gang med at fjerne de lygtepæle, som står rundt ved banen, siger Tom Pedersen, som understreget at banen er godkendt af politiet og DMU.

- Banen er godkendt til løb, men det er klart, når der sker en ulykke, kigger vi banen efter. De lygtepæle er ikke tidligere blevet nævnt ved godkendelse af banen. Hvis jeg havde vidst, at han (Magnus red.,) ville ramme en af dem, så havde de selvfølgelig ikke været der.

Der er tidligere sket ulykker med frontalt sammenstød med autoværnet i Padborg, som flere steder på banen står tæt på vejen. Burde det ikke flyttes?

- Autoværnet kan ikke flyttes længere ud hos os - det er umuligt. Og der er massere af kørebaner, hvor autoværnet er som i Padborg.

Når der nu er sket tre dødsulykker, er banen så sikker nok?

- Nu bliver der kørt rigtig meget motorcykel på banen, og så vil statistikken for ulykker naturligt være højere. Om det er den bedste bane, må du jo vurdere, slutter Tom Pedersen.