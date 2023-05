Nigeriansk politiker får sin straf for planer om organhandel

En tidligere senator fra Nigeria har fået ni år og otte måneders fængsel i en sag om forsøg på at købe sig til en nyre til sin datter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere senator, 60-årige Ike Ekweremadu, blev kendt skyldig i sagen i marts i år ved en domstol i Storbritanniens hovedstad, London.

Han er dømt for at have forsøgt at lokke en nyre fra en 21-årig gadehandler fra den storbyen Lagos i Nigeria. Nyren var tiltænkt Ekweremadu syge datter.

- Menneskehandel på tværs af internationale grænser med det formål at anskaffe sig menneskelige organer er en form for slaveri, siger dommeren fredag i forbindelse med strafudmålingen.

- Det reducerer mennesker og deres menneskelige dele til en slags varer, der kan købes og sælges, lyder det videre fra dommeren.

Ike Ekweremadus hustru, Beatrice, og en læge, der fungerede som mellemmand, er også blevet dømt i sagen.

Hustruen har fået fire år og seks måneders fængsel. Lægen ved navn Obinna Obeta har fået ti års fængsel. Det skriver AFP.

Datteren, som nyren var tiltænkt, er blevet frikendt i sagen.

I forbindelse med dommen i marts pointerede anklageren blandt andet, at ekssenatoren havde udnyttet sin status i samfundet.

- De dømte tilsidesatte fuldstændig offerets trivsel, helbred og velbefindende og brugte deres betragtelige indflydelse til at kontrollere offeret, der kun havde begrænset forståelse for, hvad der virkelig skete, lød det.

Den 21-årige gadehandler blev lokket til Storbritannien med et løfte om et bedre liv og en belønning på op mod 60.000 kroner.

I Storbritannien er det lovligt at donere en nyre - dog ikke mod en belønning.

Den 21-årige mand, der ikke omtales med navn, henvendte sig angiveligt til politiet efter at have besluttet sig for ikke at gennemføre donationen. Det skete, efter at han havde gennemgået indledende test på et hospital.