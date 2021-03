NNV'er anholdt for drabsforsøg

Et ledende medlem af den berygtede gadebande NNV bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør.

Han blev tirsdag eftermiddag anholdt for drabsforsøg.

Anklager Mie Schjøtt-Kristensen ønsker i skrivende stund ikke at udtale sig. Det gør den sigtedes forsvarsadvokat heller ikke.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger anses det påståede drabsforsøg for at være en del af den verserende konflikt mellem NNV og Bandidos.

Den brød ud i lys lue efter et attentat i Hillerød 2. januar. Her blev den 38-årige NNV'er Cem Kaplan dræbt i en kugleregn. Gadebandens såkaldte krigsminister blev også ramt af skud, mens to andre i den beskudte Audi slap uskadt.

En 41-årig Bandidos-rocker er fængslet for drabet og drabsforsøg. Han har delvist erkendt.

Tidslinje: Sådan er konflikten forløbet 2. januar: To personer fra NNV bliver ramt af skud. 38-årige Cem Kaplan bliver dræbt, mens bandens krigsminister såres. 7. januar: Politiet standser en bil i Ballerup med fire personer - alle er iført skudsikre veste og politiet finder slag- og stikvåben. 9. januar: Politiet standser en bil i Københavns Sydhavn. Føreren er iført skudsikker vest og politiet finder en pistolattrap i bilen. 10. januar: En række medlemmer af Bandidos MC melder til politiet, at de benytter sikkerhedsveste til beskyttelse mod angreb. 13. januar: Ukendte gerningsmænd åbner ild mod en 55-årige mand. Episoden ses som en del af konflikten. 16. januar: To højtstående medlemmer af Bandidos finder en bilbombe under deres BMW. 19. januar: Virksomhed, som i bandemiljøet anses for at være tilknyttet Bandidos bliver udsat for brandattentat. 22. januar: To skudhuller i en bolig tilhørende en af konfliktens parter. 26. januar: Bandidos klubhus i Helsingør bliver udsat for brandattentat. 27. januar: Ildpåsættelse af butik tilhørende en af konfliktens parter. 29. januar: Tre Bandidos-medlemmer bliver anholdt i et skovområde med en skarpladt pistol. 1. februar: Copenhagen Gym bliver sat i brand. Hustruen til en Bandidos-rocker er i ejerkredsen. Politiet arbejder ud fra den teori, at branden er påsat. 11. februar: I forlængelse af sagen fra 29. jan. anholder politiet yderligere to personer med tilknytning til Bandidos. Alle fem bliver fængslet for drabsforsøg. 20. februar: Maskerede Bandidos-medlemmer gennemfører en kort manifestation ved en tankstation i Københavns Nordvest-kvarter. 3. marts: Den ledende Bandidos-rocker Lennart Elkjær Christensen og to andre bliver fængslet for trusler, vold og forsøg på grov vold i Herlev. De nægter.

Ekstra Bladet følger sagen.

