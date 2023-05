NNV'ere banket ind i Comanches: Fra gade til rockerborg

Kun i Ekstra Bladet

Stramtrullede læderveste bliver én ad gangen tævet mod en nøgen overkrop.

Modtageren af slagene udstøder et primalskrig, mens han med armene over hovedet fortsætter med at bevæge sig frem imellem to rækker af mænd, der angriber ham. For hver vest, der rammer, ved han, at han er tættere på at blive indlemmet i rockergruppen.