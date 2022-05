NNV'ere sigtet: Brændte dødens salon ned

Politiet har nu sigtet tre personer for at sætte ild til frisør-salon få måneder efter, at teenagedreng mistede livet under attentat, der efterlod den 28-årige indehaver og en 15-årig skoledreng kvæstet under buldrende bandekrig

I løbet af fire måneder har politiet fået varetægtsfængslet to mænd og en 17-årig dreng, der er sigtet for natten til 4. februar at sætte ild til lokalerne, der danner rammen om frisøren 'Yomok' på Islev Torv i Rødovre.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politis pressekontakt Claus Buhr over for Ekstra Bladet.

Den første, en 25-årig mand, blev varetægtsfængslet dagen efter branden, mens en 21-årig mand, blev fængslet 15. april.

Yderligere efterforskning i sagen ledte ifølge politiet til, at den yngste af de sigtede blev fængslet 18. maj.

Del af berygtet gadebande

De to sigtede mænd i 20'erne er ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret 15. april begge vurderet af politiet til at være tilknyttet gadebanden NNV (Nørrebro-Nordvest), som også vurderer, at ildspåsættelsen er 'kriminalitet begået i bandemiljøet.'

Det fremgår af sigtelsen, at politiet mener, at de sammen med den mistænkte 17-årige, og andre mulige uidentificerede gerningsmænd 4. februar klokken 2.45 om natten satte ild til salonen, der efter branden var tydelig raseret af flammerne.

Beboere i fare

Ifølge politiet foretog i hvert fald den 21-årige handlingen, selvom han måtte have indset, at beboerne, der sov i i bygningen blev udsat for overhængende fare.

Den 21-årige og den 17-årige er ligeledes mistænkt for at forsøge at sætte ild til salonen natten før, men det blev angiveligt forpurret af politiet.

Jane Ranum, der er advokat for den 25-årige af de sigtede oplyser, at han nægter sig skyldig.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de øvrige sigtedes forsvarsadvokater om, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

Politiets teknikere arbejdede i salonen 3. december efter, at to mørkklædte mænd var trængt ind og likviderede en kun 17-årig dreng. Foto: Kenneth Meyer

Brutalt skyderi



Den lille salon nederst i en beboelsesejendom blev to måneder før branden forvandlet til et brutalt blodbad, da to mænd om formiddagen den 3. december trængte ind og affyrede skud.

En 28-årig mand bosiddende i Sverige, der er indehaver af butikken, blev hårdt kvæstet af skud i maven, mens en 17-årig bulgarsk statsborger, der stod og klippede en 15-årig kunde døde af syv skud i ryggen. Den 15-årige skoledreng fik en kugle gennem hånden.

Ledende NNV'er fængslet

Tre mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er tilknyttet NNV er sigtet for at stå bag angrebet på salonen. Heriblandt en 28-årig mand, der er et toneangivende medlem af gadebanden.

Politiet vurderer, at den svensk-boende indehaver var målet for skyderiet, der ifølge sigtelsen var en del af konflikten mellem NNV og det svenske netværk Söderkulla.

Skyderiet i salonen var angiveligt hævn for, at en 27-årig NNV'er blev skudt ned på Nørrebro dagen før. En 21-årig svensker er blandt de anholdte. Foto: Kenneth Meyer

Fred inden brand

Ifølge Københavns Vestegns Politi er de fortsat ved at undersøge motivet for brandstiftelsen, men en af deres hypoteser er, at der er en sammenhæng mellem branden og skyderiet to måneder forinden.

- Det er fortsat et tema i efterforskningen, at der kan være sammenhæng mellem skyderiet i december og ildspåsættelsen i februar, oplyser pressekontakt Claus Buhr.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at et højstående medlem af NNV på sin Instagram-profil, cirka tre uger før brand-attentatet ellers erklærede, at konflikten var slut: 'Vi har ikke noget problem med Söderkulla fra Sverige. I dag sidder vi ved samme bord.' lød budskabet.