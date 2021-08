Nødopkald før voldtægt og drab: 'Lad mig gå, please'

De sidste minutter i Shanae Edwards liv var rædselsfulde.

I weekenden fandt politifolk den 31-årige, australske kvindes mishandlede lig omkring en hiking-rute i Mtatsminda-bjergene over den georgiske hovedstad Tbilisi.

Det var det tragiske resultat af mindst et døgns officiel eftersøgning, som blev bakket op af private initiativer sat i værk af den unge kvindes sociale netværk. Fredag blev den eventyrlystne engelsklærer meldt savnet efter at have afgivet et desperat nødopkald pr. telefon til en veninde i USA.

Det skriver flere australske medier med de georgiske myndigheder som kilde.

Shanaes bønner hjalp ikke

De sidste ord fra Shanae Edwards var hjerteskærende.

Først hørte veninden på den anden side af jorden hende trygle en eller flere ukendte personer om at skåne hende: 'Please let me go, ok. Just let me go'.

Lige før forbindelsen blev afbrudt, råbte hun 'fjern hænderne fra mig'.

Opslag med efterlysning af den nu dræbte Shanae Edwards, som var alene på naturvandring i de georgiske bjerge. Foto: Politifoto

Det australske udenrigsministerium har siden ydet massiv konsulær assistance til den dræbtes familie, mens georgisk politi efterforsker den uopklarede voldtægts- og drabssag.

Morder er på fri fod

Georgiens indenrigsminister, Vakhtang Gomelauri, har meldt ud til lokale medier, at efterforskerne har en mistænkt, georgisk person i kikkerten, men der er endnu ikke foretaget en anholdelse i den opsigtsvækkende drabssag.

- Ministeriet og politiet gør deres bedste for at finde frem til morderen. Mere kan jeg ikke fortælle af hensyn til efterforskningen, har han meldt ud i en officiel udtalelse.

Den nu dræbte kvindes færden i bjergene er endnu ikke kortlagt med sikkerhed. Men overvågningskameraer registrerede, at Shanae Edwards forlod sit hjem alene fredag eftermiddag. Hun var klædt i hiking-tøj og havde en grøn rygsæk med sig.

Drabet på den yderst vellidte lærer og kosmopolit Shanae Edwards har udløst en bølge af kondolencer og mindeord. Privatfoto

En time senere rapporterede en kvinde i en lukket gruppe på de sociale medier, at hun havde hørt en kvinde skrige i et stisystem i Mtatsminda-bjergene. Stedet er en ekspanderende attraktion for unge mennesker, som gerne vil udfordre sig selv fysisk på cykler, motorcykler eller til fods.

Et andet øjenvidne skrev, at hun havde set en mand have 'aggressiv sex' med en kvinde 50 meter fra hende i samme område.

Hjerte for de hjemløse

Shanae Edwards var ifølge australske medier kendt som en særdeles udadvendt og sej kvinde. Hun havde i flere år efter sin afrejse fra hjembyen Melbourne, og frem til hun fik job som lærer i den tidligere sovjet-republik, været på jordomrejse

I sit hjemland efterlader Shanae Edwards sig et yderst empatisk omdømme. Hun var aktiv en støtteforeninger for hjemløse mennesker og katte, som var hjertesager for hende.

Shanae Edwards fungerede i to år som engelsklærer her i Georgiens hovedstad Tbilisi. Hun elskede at foretage naturvandringer i de omkringliggende bjerge. Foto: Shutterstock

De sociale medier er derfor blevet tæppebombet med mindeord om Shanae Edwards, som også skabte venskaber på sin rejse over store dele af verden og i det land, hvor hendes liv sluttede.

Mange dvæler ved, at den unge kvinde hjalp andre udlændinge med finde sig til rette, og ved hendes overskud til at tage hjemløse katte til sig.

'Hun var et af de mest ægte mennesker, jeg har mødt nogensinde. Den varmest ven man kan finde', skriver en veninde, Lina Kha, i en beskrivelse af den nu afdøde kvinde.

En anden veninde beskriver Shanae Edwards som 'uegennyttig, omsorgsfuld og supersej'.