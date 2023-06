Nødråd lige inden drab

KØBENHAVNS BYRET: Den tiltalte i Fields skyderiet ringede til en hotline hos Psykiatrifonden lige inden, han begyndte at dræbe i storcenteret.

Det er lige blevet fremlagt i retssal 60 Københavns Byret.

Her er sagen begyndt mod den i dag 23-årige mand, der 3. juli 2022 skød og dræbte tre mennesker og sårede 11 i et masseskyderi i storcenteret Fields.

Den tiltalte er roligt kommet ind i retten og hilste på sin forvarer og anklageren. Han er iklædt en poset blå og hvid-ternet skjorte og har kort brunt hår. Han er meget opmærksom og kigger rundt på de fremmødte, og dem der har ordet.

Specialanklager Søren Harpo, der forelægger sagen, fortæller, at den 23-årige ankom 16.58 til indkøbscenteret i Fields. Her gik han ud på et toilet ved storcenterets biografområde og foretog opkaldet til Psykiatrifondens krisetelefon.

Kom på ventetone

Hjælpe-telefonen havde sommerferie, men ved en fejl kom opkaldet på en ventetone. 16 minutter ventede han på at høre fra nogen, indtil den tiltalte afbrød forbindelsen. Ganske få minutter efter begyndte han at afgive de første skud i biografens lobbyområde. Her blev der afgivet fem skud ret hurtgt. En 17-årig dreng og en 46-årig mand blev dræbt at skud fra riflen.

Her skifter han magasin og løber ind i indkøbscenteret og fortsætter skyderierne.

Alle flygter hurtigt, så der er meget få mennesker inde i centeret. Den tiltalte bliver anholdt uden for Fields 17.48.

I Københavns Byret skal anklageren afspille en optagelse inde fra centeret, hvor dommeren har valgt at lukke dørene af hensyn til de pårørende og forurettede. Så pressen bliver sendt ud.

Den tiltalte erkender de faktiske omstændigheder. Men han kan ikke huske dem som følge af sin sygdom. Derfor kan han heller ikke afgive forklaring og påstår også straffrihed.

