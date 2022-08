Nøgen røv klasket på politiets kølerhjelm

Flere mænd er over weekenden taget med bukserne nede af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Weekenden har været fuld af nøgne baller i Sydsjælland og Lolland-Falster til stor gene for forbipasserende og ikke mindst den patruljevogn, der var offer for en nøgen røv på kølerhjelmen.

Fredag eftermiddag var tilfældige havnegæster i Korsør vidne til en 19-årig mands opvisning på en forhøjning, hvor han 'moonede' til forsamlingen på havnen og til politiet, mens han kom med tilråb rettet mod ordensmagten.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i et uddrag af weekendens døgnrapport.

De nøgne baller førte til en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

'Er det her, man sætter sig?'

Også i Nykøbing Falster var politiet i nærkontakt med en bar røv.

Lørdag aften valgte en 23-årig mand nemlig at placere sin nøgne bagdel på kølerhjelmen af en patruljevogn, hvorefter han noget kækt spurgte betjentene: 'Er det her, man sætter sig?', fremgår det af døgnrapporten.

Det medførte ligeledes en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og yderligere en sigtelse for fornærmelig tiltale mod en polititjenestemand, da den 23-årige sluttede sin provokation af med at give politiet fingeren.

Overtrædelse af den såkaldte ordensbekendtgørelse kan straffes med bøde, mens den grovere sigtelse for 'fornærmelig tiltale' kan straffes med bøde eller fængsel i op til et år.

Hvis du er typen, der hælder til at lade røven være bar, så er der her et udpluk af danske steder, hvor muligheden i den grad er til stede.

