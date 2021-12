Nørrebro-gangster sigtet for flere kilo kokain

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Efter halvanden måned i et spansk fængsel blev en 43-årig mand fra Nørrebro i dag fremstillet for en dansk dommer i Københavns Dommervagt.

Manden, der i mange år har været en del af det kriminelle miljø på Nørrebro, sagde pænt tak, da en betjent løsnede hans håndjern, inden han tog plads i midten af lokalet, hvorfra han sendte et bredt smil til tilhørerækkerne.

Ifølge politiet var den 43-årige ved to episoder med til at besidde, sælge eller indsmugle kokain. Første gang 17. april sidste år, hvor 16 kilo skulle skifte hænder.

Dele af det indsmuglede kokain nåede til København, hvor politiet 22. april kunne beslaglægge otte kilo i en lejlighed i Ryparken på Østerbro, fremgår det af sigtelsen.

Anden gang skete besiddelsen og videresalget af det hvide pulver ifølge sigtelsen i perioden 29. april til 15. maj 2020.

Her solgte den 43-årige mand ifølge politiet 11 kilo kokain - som endte hos en 37-årig Satudarahrocker og hans 29-årige håndlanger, der solgte kokainen videre.

Fire af de 11 kilo blev ifølge sigtelsen overdraget til håndlangeren ved Ringsted Station 29. april 2020.

Anholdt i lufthavn

Den 43-årige nægter sig skyldig, og efter sigtelsen blev læst højt, valgte dommeren at lukke dørene af hensyn til efterforskningen og det faktum, at der fortsat er medgerningsmænd på fri fod.

Det er derfor uvist, om han ønskede at afgive forklaring.

Manden fra Nørrebro har siddet fængslet i Spanien, siden han blev anholdt 3. november i år, da spansk politi på baggrund af en begæring fra politiet i Danmark slog til.

Mandag eftermiddag ankom han så til Kastrup Lufthavn, hvor betjente klokken 15.20 kunne anholde ham på dansk jord.

Han er omfattet af navneforbud, hvorfor Ekstra Bladet er afskåret fra at beskrive ham yderligere.

Del af stor narkoefterforskning

Den 37-årige Satudarahrocker, Waqas Khurram Iqbal, og den 29-årige håndlanger, Andreas Damm Much, er netop blevet dømt for deres rolle i et stort københavnsk narko-netværk, der blev afsløret i den såkaldte 'Operation Hugin', hvor politiet kunne afdække salg af enorme mængder kokain.

Dermed trækker anholdelsen og sigtelsen mod den 43-årige nørrebrogangster tråde det enorme Hugin-kompleks og den omfattende politiefterforskning, som senest førte til en dom på 15 års fængsel til den 37-årige Satudarahrocker.

I forbindelse med Hugin-sagen er det kommet frem, hvordan narkoligaen har kommunikeret frit og frejdigt om deres kriminelle forretninger på krypterede Encrochat-telefoner.

Det vides endnu ikke, om materiale fra den krypterede tjeneste indgår i sagen mod Nørrebro-gangsteren.

Den 43-årige blev foreløbigt varetægtsfængslet frem til 12. januar 2022.