Det amerikanske narkotikapoliti har i 2022 beslaglagt fentanyl i en mængde, der svarer til 379 millioner dødelige doser. Nok til at dræbe alle amerikanere. Rekordmange teenagere dør af overdosis

De amerikanske myndigheder har i 2022 beslaglagt så store mængder af fentanyl - et afhængighedsskabende og morfinlignende stof - at der er tilstrækkeligt til at tage livet af alle USA's indbyggere.

Det oplyser det føderale narkotikapoliti, DEA.

Kort inden nytår døde en amerikansk teenage-skuespiller af en overdosis fentanyl.

Han blev det seneste prominente navn til at miste livet i hvad der beskrives som en narko-epidemi, der har ramt USA.

Fentanyl-misbrugerne Jesse og Jenn ryger stoffet i Los Angeles. Foto: Jae C. Hong/ Ritzau Scanpix

Den gennemsnitlige månedlige rate af overdoser blandt teenagere steg i årene fra 2019 til 2021 med 109 procent.

Overdoser med fentanyl steg med 182 procent.

Ifølge Washington Post er fentanyl nu den største dødsårsag for amerikanere mellem 18-49 år.

Der er konfiskeret nok fentanyl i 2022 til at dræbe alle amerikanere. Foto: Jae C. Hong/ Ritzau Scanpix

50 gange stærkere end heroin

Beslaglæggelsen af over 50 millioner ulovlige piller med fentanyl og omkring fem ton pulver af det syntetiske opioid svarer til mere end 379 millioner potentielt dødelige doser, siger DEA.

Der bor omkring 330 millioner mennesker i USA.

Mens det kraftige narkotiske stof kun stod for en brøkdel af overdosisdødsfaldene i USA for ti år siden, beskriver DEA i dag fentanyl som "den dødeligste narkotikatrussel i landet".

- Det er et stærkt afhængighedsskabende opioid, som er 50 gange stærkere end heroin. Blot to milligram fentanyl, en mængde som kan ligge på en blyantspids, regnes som en potentielt dødelig dosis, siger DEA.

Mellem juli 2021 og juni 2022 var stoffet hovedårsag til flere end 107.000 overdosisdødsfald i USA, viser den officielle statistik i USA.

Lav pris og forholdsvis enkel fremstilling har medført, at fentanyl har overtaget for receptpligtige opioider og heroin på det illegale marked.

En misbruger i Los Angeles. Stoffet kommer primært fra de mexicanske karteller, der smugler fentanylen til USA. Foto:Jae C. Hong/Ritzau Scanpix

Kommer fra karteller

Hovedkilderne til fentanyl i USA er Sinaloa- og Jalisco-kartellerne i Mexico.

De kemikalier, som anvendes i produktionen i Mexico, kommer i udstrakt grad fra Kina, anfører DEA.

Den amerikanske myndighed for sygdomskontrol, Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), siger, at flere end 500.000 amerikanere er døde af en overdosis af opioider siden 1999.

Over 107.600 amerikanere døde i 2021 af en overdosis. De 107.600 dødsfald som følge af overdosis svarer til cirka 0,03 procent af befolkningen.

Hvis det skulle overføres til dansk målestok, ville det betyde, at omkring 1750 personer i Danmark var døde af en overdosis på et år.