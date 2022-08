Nordjysk forvandling: Fra mand til kvinde til morder

Drabsdømt offentliggjorde på Facebook få uger før tortur-mordet på en nordjysk mand, at hun var transkønnet. Læs om Kylies fortid her og om Dan Flex, der havde en særlig hilsen til hendes pårørende

Kylie Flodager var for nylig en ung mand ved navn Mathias, men efter et juridisk kønsskifte blev hun til en mørkhåret kvinde, der endte i armene på muskelbundet Dan Flex. Nu er de begge dømt for et bestialsk drab.

Kylies nærmeste står uforstående tilbage.

En omsorgsfuld, hjælpsom, kærlig og fordomsfri ven.