Nordjysk mand er tiltalt for planer om skoleskyderier

En 27-årig nordjysk mand havde sidste år planer om at udføre flere skoleskyderier i både Nord- og Østjylland.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod manden.

I en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi fremgår det, at den 27-årige havde taget flere skridt for at kunne udføre sine planer, herunder anskaffelse af våben og ammunition.

- Det er en særdeles alvorlig sag. Vi har tiltalt ham for at have planlagt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på skoler i Nordjylland og Østjylland, siger specialanklageren, siger specialanklager Kim Kristensen ifølge Ritzau.

- Det er vores opfattelse, at han af personlige årsager ville udføre skyderi på en eller flere skoler i Nordjylland eller Østjylland, siger Kim Kristensen videre uden at komme nærmere ind på, hvad 'personlige årsager' dækker over.

Omfattende forberedelse

Tiltalen omfatter forsøg på manddrab, ulovlig våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder og overtrædelse af våbenbekendtgørelsen, står der i pressemeddelelsen.

Den 27-årige mand har i tiden fra omkring 2015 og frem til sin anholdelse 16. december ifølge anklageskriftet planlagt at dræbe flere personer på skoler og lignende institutioner i Nord- eller Østjylland.



- Der er rejst tiltale for, at han som forberedelseshandling har foretaget søgninger på nettet om våben og specifikt om skoler i Nord- og Østjylland.

- Derudover er han tiltalt for at have anskaffet sig pistoler og ammunition samt tilladelse hertil, fragtet en skarpladt pistol rundt i det offentlige rum samt anskaffet sig taktisk beklædning og et køretøj til brug for skyderiet, siger specialanklager Kim Kristensen i pressemeddelelsen.

Siden april i år har han siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Her skal han sidde frem til domsafsigelsen, der ventes at falde i februar næste år. Anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at den tiltalte skal dømmes til anbringelse på psykiatrisk afdeling.

Han nægter sig skyldig i anklagen.

