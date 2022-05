Nordkoreas milliardtyveri - 750 nordmænd ramt

I marts stjal nordkoreanske hackere værdier svarende til 3,6 milliarder kroner gennem computerspillet Axie Infinity.

Økokrim, der er norsk politis enhed for efterforskning af økonomisk kriminalitet, fortæller på et pressemøde tirsdag, at de nu efterforsker tyveriet med amerikanske FBI, skriver norske Borsen.

Politiet, der kalder det et af historiens største kryptotyverier, anslår, at omkring 750 nordmænd har mistet værdier for omkring 35 millioner danske kroner.

Efterforskerne håber på at finde frem til pengene, inden de når at blive hvidvasket.

- Hackerne har startet en storstilet hvidvaskproces. I alle digitale angreb, hvor kryptovaluta er involveret, skal kryptovalutaen vaskes. Hackerne er fuldstændig afhængige af det for at kunne få adgang til de fem milliarder, de har stjålet, siger den norske rigsadvokat Marianne Bender til mediet.

Styret af Nordkoreas efterretningstjeneste

FBI formoder, at gruppen er styret direkte af landets primære efterretningstjeneste, skriver Reuters.

På pressemødet blev det afsløret, at det ifølge FBI's undersøgelser er hackergruppen Lazarus, der står bag angrebet.

Hackergruppen har ifølge Wired stået bag flere store digitale tyverier og er kendt for at have tætte statslige forbindelser til Nordkorea.