Nordmand får kæmpebøde: Livestreamede genoplivningsforsøg

En TikTok-livestream fik denne uge store konsekvenser for en nordmand.

Det skriver Politiet i Oslo på deres Facebook-side.

Efter at have overværet en drukneulykke, besluttede nordmanden nemlig at livestreame genoplivningsforsøget på appen TikTok. Her kunne enhver derfor se med, mens der blev kæmpet for at redde personens liv.

'Politiets internetpatrulje fik flere tips om en livestream på TikTok. Videoen viste politiets forsøg på at genoplive en mand, der var udsat for en drukneulykke, og som senere døde', skriver politiet i Oslo i opslaget.

'Politiet vil gerne minde om, at det er ulovligt at dele film, lyd og billeder af nogen, der er i en sårbar eller udsat situation såsom ulykker.'

Samme lov er også gældende i Danmark.

Personen blev idømt en bøde på 12.500 norske kroner, hvilket svarer til ca. 8300 danske kroner.