Nordsjælland følger trop: Lukker rockerborge og LTF-tilholdssted

Konflikten mellem Loyal to Familia og Hells Angels får nu Københavns Vestegns Politi til at lukke rockernes klubhuse i Rødovre og Taastrup

Også i Nordsjælland vil Hells Angels-rockere den kommende tid møde en låst dør.

Nordsjællands Politi følger nemlig kollegaerne i både København og på Vestegnen og lukker klubbens Kokkedal afdeling. Herudover har de udstedt et opholdsforbud på Oldenvej 17 i Kvistgård.

Det skriver kredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er adressen i Kvistgård, som det første af de lukkede tilholdssteder ikke en Hells Angels' rockerborg, men en adresse, som rivalerne i den forbudte bande LTF er kendt for at bruge som opholdssted.

De er foreløbigt lukket frem til 26. september. Det betyder, at det er ulovligt at opholde sig på adresserne og en overtrædelse kan straffes med op til to års fængsel.

Annonce:

- Vores nærhed til København og de voldsomme hændelser, som har udspillet sig der, har betydet, at vi gør, hvad vi kan, for at medvirke til at konflikten ikke udvikler sig yderligere. Borgerne i de berørte områder og i hele politikredsen skal kunne være trygge, og derfor har vi besluttet at lukke de to tilholdssteder, siger politiinspektør Svend Foldager i forbindelse med tiltaget.

Syv i alt

Så sent som ved 13.45-tiden tirsdag meldte Københavns Vestegns Politi ud, at man midlertidigt lukker to såkaldte rocker-/bandetilholdssteder. Her var der tale om tilholdssteder i Rødovre og Taastrup.

Begge var rockerborge.

'Baggrunden for forbuddet er, at politiet på grundlag af en verserende, voldelig konflikt mellem rockergruppen Hell Angels MC og bandegrupperingen Loyal To Familia BGP, er af den opfattelse, at der er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen, som tjener som opholdssted for Hells Angels MC, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden,' lød forklaringen fra politikredsen på vestegnen.

Endnu før det, mandag aften, gjorde Københavns Politi det samme, da man lukkede tre Hells Angels-klubhuse på henholdsvis Svanevej, Siljangade og Tømmerup Stationsvej.

Annonce:

De midlertidige lukninger kommer, efter der konflikten mellem Hells Angels (HA) og Loyal to Familia (LTF) er blusset op.

Officiel bandekrig

Konflikten mellem HA og LTF blev gjort officiel den 27. august med et konfliktnotat fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Konfliktnotatet blev udarbejdet, efter at en Hells Angels-rocker blev likvideret på Christiania 26. august klokken 19.25 i det, politiet har vurderet var et målrettet angreb.

Allerede mandag blev rockernes tre klubhuse i københavnsområdet lukket af Københavns Politi.

Lukningen af de tre klubhuse i København skete to dage efter, at en sprængladning natten til lørdag ødelagde facaden på Hells Angels' rockerborg på Svanevej i København.

Ingen er anholdt i sagen, men politiet vurderer, at episoden er relateret til den blodige konflikt mellem grupperingerne.

Hvis du er nysgerrig efter at se, hvordan et Hells Angels-klubhus ser ud indefra, kan du blive klogere her.