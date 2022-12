Norge: Mand skudt og dræbt af politiet

Det fik fatale konsekvenser for en mand i 40'erne, da norsk politi natten til fredag rykkede ud til en landejendom i Lavangen Kommune i det nordlige Norge for at assistere sundhedsmyndighederne.

Det skriver det norske medie VG.

Ifølge politiet truede manden de fremmødte betjente med en hjullæsser, og situationen eskalerede.

For imens manden kørte hjullæsseren opstod der ifølge politiet en situation, hvor betjentene følte sig nødsagede til at trække deres tjenestevåben og affyre skud mod manden.

Manden blev erklæret død på stedet.

Nu skal en specialenhed undersøge gerningsstedet og stå for den nærmere efterforskning af hændelsen.