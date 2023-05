Norge siger nej: Satudarah lukker ikke

Fremtiden for rockerklubben Satudarah i Norge har været uvis siden sidste vinter.

Statsadvokaten i Norge har nemlig forsøgt at forbyde rockerklubben, men tirsdag har byretten i Oslo afvist anmodningen.

Det skriver NRK.

Retten mener ikke, at betingelsen om, at 'et forbud er nødvendigt for at forebygge alvorlig kriminalitet' er opfyldt.

Sådan lyder dommen, der blev afsagt i dag, skriver mediet.

Norge indførte i 2021 en lov, der giver staten mulighed for at forbyde kriminelle bander, ligesom myndighederne i Danmark også har undersøgt mulighederne for.

Men Oslos byret mener ikke, at Satudarah har eksisteret i særlig lang tid, og derfor anses den ikke for at være veletableret.

- Den frygtkapital, der vises, ser ud til at være knyttet til enkeltpersoner i højere grad end til klubben, lød det i dommen, skriver NRK.

Satudarah lukket i Danmark

Torsdag 11. maj kunne Ekstra Bladet afsløre, at den danske afdeling af rockerklubben Satudarah lukker.

Lukningen i Danmark skyldes dog interne uenigheder i rockerklubben, og størstedelen af medlemmerne bliver en del af en ny gruppering ved navn Comanches MC.

'Det er med stor sorg i vores hjerter, at vi må meddele, at SMC Danmark (Satudarah MC Danmark, red.) er fortid. Vi har igennem alle disse år lagt alle vores kræfter, sved og tårer i SMC, men efter længere tids uenigheder med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle ta', har vi følt os nødsaget til at træffe det sværeste valg nogensinde og har nu forladt Satudarah MC efter ti lange år,' skrev en talsmand fra Satudarah i en udtalelse til Ekstra Bladet.

