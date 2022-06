Norges farligste mand på flugt

Norsk politi leder med lys og lygte efter dobbeltdrabsdømte Stig Millehaugen, som ikke er vendt tilbage til fængslet efter at have været på udgang

En menneskejagt finder lige nu sted i Norge, hvor politiet leder efter dobbeltdrabsdømte Stig Millehaugen.

Den 53-årige Millehaugen havde onsdag udgang uden opsyn fra fængslet i Trondhjem, men den dobbeltdrabsdømte kom ikke tilbage til fængslet på det aftalte tidspunkt.

Det skriver flere norske medier, herunder NRK.

- Jeg kan bekræfte, at han ikke er kommet tilbage til Trondhjem Fængsel efter udgang, siger Kirsten Bergstrøm, som er indsatsleder ved Trøndelag politikreds, til NRK.

Norges farligste

Flugten har udløst en landsdækkende alarm i Norge, ligesom den 53-årige også er internationalt eftersøgt gennem Interpol.

- Politiet tager højde for, at det er en potentielt farlig person, som er på flugt. Han afsoner 21 år i forvaring, så det er efter den vurdering, vi vælger at efterlyse ham internationalt, oplyser politiadvokat Anne Haave til NRK.

Ifølge flere medier går Stig Millehaugen under tilnavnet 'Norges farligste mand'.

Dømt for to drab

Stig Millehaugen afsoner en dom på 21 års forvaring - Norges strengeste straf - for drabet på bandelederen Mohammed Jeddi Javed. Han blev fundet dræbt i en udbrændt bil i Oslo 19. januar 2009.

Tidligere er Millehaugen dømt for drab på en fængselsbetjent. Det skete i december 1992, da han fik smuglet en pistol ind i fængslet, som han brugte til at skyde og dræbe fængselsbetjenten Jon Arild Martinsen. I august 1993 blev han dømt 17 års fængsel for drabet på Jon Arild Martinsen og for to røverier.

Det er ikke første gang, at Stig Millehaugen stikker af fra fængslet, skriver NRK.