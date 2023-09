Norsk dobbeltmorder prøveløslades

Han har skudt og dræbt en fængselsbetjent. Han har begået overlagt drab på en bandeleder. Han har begået røverier og er stukket af fra fængslet flere gange.

Men snart er Stig Millehaugen, der er blevet omtalt som 'en af Norges farligste', på fri fod.

Det har han onsdag fået rettens ord for, efter Oslo Byret har afgjort, at han skal prøveløslades med en prøvetid på fem år.

Det skriver flere norske medier, heriblandt VG.

Stig Millehaugen var 17 år, da han første gang blev pågrebet af politiet. Ifølge NRK har den i dag 54-årige brugt mere af sit liv bag tremmer end i ude i det fri.

Flugt og dobbeltdrab

Senest trak han i juni 2022 overskrifter, da han under en udgang fra fængslet i Trondhjem stak af. Dengang lød det, at der var tale om 'en potentielt farlig person'. Efter en international menneskejagt blev han pågrebet i Oslo efter en uges tid på flugt.

Millehaugen blev i 2012 idømt 21 års forvaring - Norges strengeste straf - for drabet på bandelederen Mohammed 'Jeddi' Javed. Han blev fundet dræbt i en udbrændt bil i Oslo 19. januar 2009.

Petter Bonde, som er bistandsadvokat for Javeds familie, siger til VG, at han endnu ikke har læst dagens kendelse.

- Men i det omfang, at Stig Millehaugen nu bliver løsladt, opfattes det som belastende for familien, udtaler han.

Stig Millehaugens flugt i 2022 udløste en landsdækkende alarm i Norge. Politifoto

Mohammed 'Jeddi' Javeds liv var ikke det første, Stig Millehaugen tog. For næsten 30 år siden dræbte han på brutal vis en fængselsbetjent.

I december 1992 fik han smuglet en pistol ind i fængslet, som han brugte til at skyde og dræbe fængselsbetjenten Jon Arild Martinsen i forbindelse med en flugt.

Byrettens afgørelse

Millehaugens forsvarer, Morten Furuholmen, oplyser til VG, at hans klient 'selvfølgelig er glad' for byrettens afgørelse.

- Det er en helt rigtig afgørelse, og jeg forventer, at den bliver respekteret, siger Morten Furuholmen.

Forsvareren forklarer, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sagens oplysninger samt baseret på hans ophold i fængslet i Trondhjem.

Anklagemyndigheden vurderede, at der var risiko for, at Stig Millehaugen ville begå ny kriminalitet, hvis han blev løsladt. Oslo Byret mente dog, at der ikke var tvivl om, at den 54-årige har ændret sig siden dommen i 2012 - særligt i de seneste år.

- Risikoen i denne sag vedrører efter rettens opfattelse primært historiske forhold og det faktum, at Millehaugen ikke har erfaring med at leve et voksenliv i frihed. Han har tidligere udvist god opførsel i fængslet og givet udtryk for sin vilje til at leve et liv uden kriminalitet, lyder det i afgørelsen.