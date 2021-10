Norsk efterretningstjeneste: Angreb fremstår som terror

Politiet gennemgår minut for minut, hvad der skete under angrebet i Norge

Onsdagens angreb i den norske by Kongsberg 'fremstår på nuværende tidspunkt som en terrorhandling'.

Det vurderer den norske efterretningstjeneste (PST) i en pressemeddelelse.

Yderligere efterforskning skal afklare, hvad hændelserne var motiveret af, lyder det. Efterforskningen ledes af politidistriktet Sør-Øst.

Politiet har oplyst på et pressemøde torsdag, at de tidligere har fået meldinger om, at manden, som er konverteret til islam, var radikaliseret. Den sidste melding kom i 2020.

- Sigtede i sagen er kendt af PST fra tidligere, uden at PST kan give flere detaljer om ham.

- Dette er oplysninger, som PST giver til Sør-Øst politidistrikt, oplyser efterretningstjenesten.

PST er ved at undersøge, om angrebet kan inspirere andre til at begå alvorlige voldshandlinger. Det kan eksempelvis være i form af følgeaktioner eller hævnaktioner, lyder det.

PST har ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, at det er tilfældet.

Ifølge efterretningstjenesten ændrer angrebet ikke på det generelle trusselsniveau i landet.

Det vurderes som moderat, lyder det.

- PST anser det stadig som muligt, at ekstreme islamister og højreekstremister vil forsøge at udføre terrorangreb i Norge.

- PST mener, at det mest sandsynlige scenarie for et ekstremt islamistisk terrorangreb i Norge er et angreb udført af en eller få gerningsmænd med enkle våbentyper mod mål med få eller ingen sikkerhedsforanstaltninger, lyder det i vurderingen.

Gerningsmanden er 37 år og har dansk statsborgerskab, men er født og opvokset i Norge.

Han dræbte onsdag aften fem personer - fire kvinder og en mand - i Kongsberg.

Manden har flere domme bag sig. I 2012 blev han idømt 60 dages betinget fængsel for groft tyveri og erhvervelse samt brug af narkotika.

I domsafsigelsen fra 2012 fremgår det desuden, at han tidligere er dømt for lignende forhold.

Forrige år fik han et tilhold mod sine forældre. Han skulle have optrådt truende over for dem og blandt andet truet med at dræbe sin far samt efterladt en revolver på forældrenes sofa.

Manden har erkendt de faktiske forhold, er sigtet for drab og skal fredag fremstilles i grundlovsforhør. Torsdag bliver han mentalundersøgt.