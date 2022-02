Norsk milliardær død i lavine

Det var den norske milliardær og ejendomsinvestor Ole Martin Braathen, som mistede livet i en lavine i Østrig fredag.

Det bekræfter administrerende direktør i Braathen Eiendom Leif Arne Røsnes over for VG. Han understreger, at han afslører identiteten på den afdøde med de pårørendes samtykke.

Ifølge VG har Leif Arne Røsnes arbejdet sammen med Braathen i over 20 år. Hverken han eller familien ønsker at udtale sig om ulykken.

- Vi har haft et enestående godt samarbejde, udtaler Leif Arne Røsnes.

Rykkede ud med helikopter

Ulykken skete i skiområdet nær byen Klösterle i et område uden for pisterne.

Her befandt Ole Martin Braathen og tre andre nordmænd sig sammen med en lokal guide, da de blev ramt af lavinen.

Finansmanden havde angiveligt en lavinerygsæk på - en form for airbag, der udløses i tilfælde af en lavine.

Han skulle ligeledes være blevet reddet hurtigt ud af snedyngerne og have modtaget førstehjælp, inden han blev fløjet væk i en helikopter. Men hans liv stod ikke til at redde.

Østrig har hen over de seneste dage været ramt af flere laviner. Fredag mistede fire svenskere og en lokal guide således livet i en lavine i Tyrol.

Med en formue på tre milliarder var Ole Martin Braathen i 2021 på 125. pladsen over Norges rigeste.