Norsk politi leder efter 'julemanden'

På Twitter kunne det godt se ud som om, at norsk politi i Oslo leder efter julemanden, efter der har været indbrud i et hus i Asker, som ligger tæt på Oslo.

I hvert fald lyder beskrivelsen af tyven meget lig den hvidskæggede gaveleverandør.

'Mand, sæk på ryggen, rød hue/nissehue og rullende på en indkøbsvogn.'

Politiet har ledt i området, uden at de har fundet manden, men oplyser, at de har fundet den omtalte indkøbsvogn.

Det vides ikke, om tyven også har et hvidt skæg.

Ikke første gang

Om det var af taktiske grunde, at tyven 'kamuflerede' sig i juleklæder her i december, vides ikke.

Selvom det er svært at finde lignende tilfælde, er det dog ikke første gang, at en mand klædt ud som julemanden er i politiets søgelys.

I 2008 jog en 14-årig dreng en indbrudstyv iklædt rødt tøj, sød hue og stort skæg på flugt, efter han opdagede manden i entreen i familiens rækkehus i Ringsted.

'Politiets fantasi rækker dog ikke til at tro, at julemanden nu er gået over i en anden branche og er begyndt som tyv, men i alt fald er der en tyvagtig mand iklædt julemandskostume på spil i Ringsted', skrev Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten dengang.