Norsk skib sunket ud for Gilleleje

Et norsk lynfragtskib kom torsdag aften i nød 11 sømil ud for Gilleleje.

Det er natten til fredag sunket.

Det fortæller vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter Allan Mortensen fortæller.

- Fregatten "Niels Juel" og et skib fra den svenske kystvagt vil være til stede og observere. De skal se, om der skulle opstå noget forurening og advare andre fartøjer, så de ikke påsejler den.

De første meldinger var, at to personer stadig var ombord. Omkring klokken 22.45 lyder det, at de fem personer, der alle er nordmænd, er reddet op og fløjet til Sverige.

Det er endnu uvist, hvad der er sket.

- Vi kan se, at den har fået slagside. Det vil sige, at den ligger skævt i vandet, fortalte vagthavende befalingsmand i Forsvarets Operationscenter Thomas Larsen til Ekstra Bladet tidligere.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket. Det er noget, vi ser på bagefter, fortæller han.

Man vil mandag morgen - når det er lyst - se på, hvad der er sket.