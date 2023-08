Norsk Tiktok-influencer dræbt: Frygtede for sit liv

17. august blev Tiktok-influenceren Jonas Aarseth Henriksen, der gik under navnet 'Lastbiljonas', fundet dræbt ved en hytte i Ringerike i Norge.

Dog lod det til, at den 30-årige mand vidste, at der ville ske ham noget ondt, hvis han ikke fik hjælp. For i månederne op til drabet delte han både billeder og videoer, hvor han fortalte om hærværk, vold og brande, skriver norske VG.

'Havde egentlig ikke lyst til at det dele dette tidligere for at undgå en eventuel eskalering, men mareridtet er blevet så slemt, at jeg har brug for den hjælp, jeg kan få,' skrev han i et opslag på Facebook 4. juli.

Efter obduktionen meddelte Sør-Øst politikreds, at det tyder på, at Jonas Aarseth Henriksen er blevet udsat for en kriminel handling.

Der er ingen anholdte i sagen.

Flere sager

Over for VG bekræfter politiet, at der ligger flere sager, hvor Jonas Aarseth Henriksen er den krænkede part, som er eller har været under efterforskning. Sager, som ligger forud for drabet.

Disse sager vil politiet se på under drabsefterforskningen.

Politiet uddyber ikke, hvad sagerne drejer sig om.

Brandstiftelser

Det var dog ikke kun i månederne op til drabet, at den 30-årige var flittig til at dele de ulykker, der fulgte ham.

I løbet af 2021 og 2022 opstod der brande tæt på ham, som han delte med dem, der måtte læse med på Facebook.

Først var der en varevogn i brand i nærheden af den 30-åriges værksted. Ingen blev dømt i sagen.

Nogle måneder senere udbrændte Jonas Aarseth Henriksens lastbil.