Nu begynder retssagen: 60-årig sosu-hjælper tiltalt for drab og syv drabsforsøg

Der er en afgrundsdyb forskel mellem den ene dag at være den værdsatte, engagerede sosu-hjælper, som bare elsker sit job, til pludselig at finde sig selv siddende ensom og forladt bag tremmer i en trang arrestcelle.

Ikke desto mindre er det virkeligheden for en 60-årig østjysk kvinde, som indtil sin anholdelse med en drabssigtelse mod sig 14. marts sidste år, hvor det hele ramlede for hende og hendes familie, havde en god og tryg tilværelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag begynder en stort anlagt nævningesag ved Retten i Randers mod den selvsamme sosu-hjælper, som skal føres op fra arresten og sidde på anklagebænken i et beklumret, tæt pakket lokale gennem 12 retsdage.

Annonce:

Hun er tiltalt for at stå bag grusomme forbrydelser i form af drab på en 80-årig kvindelig plejehjemsbeboer og derudover syv tilfælde af drabsforsøg begået mod tre andre beboere på Plejecentret Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup, hvor den tiltalte har arbejdet i årevis.

Nægter sig skyldig

Alvorlige anklager, som hun hele tiden pure har nægtet sig skyldig i.

Men anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi har en anden opfattelse.

Her mener man, at kvinden med fuldt overlæg har forgivet de pågældende svagelige beboere, som hun ellers er ansat til at passe, pleje og hjælpe bedst muligt.

Metoden var ifølge tiltalen med fuldt overlæg at give de pågældende ældre beboere et eller flere af medikamenterne Baclofen, Diazepam og Mirtazapin med den hensigt, at de skulle dø.

I et tilfælde skete det. Og for de øvrige tre ofres vedkommende overlevede de kun, fordi de blev bragt til hospitalet i sidste øjeblik.

Annonce:

Alene på vagt

Mistanken blev rettet mod den 60-årige sosu-hjælper i forbindelse med, at de tre overlevende nogle dage efter deres første hasteindbringelse på hospitalet måtte genindlægges med præcis samme symptomer som første gang.

Ikke mindst da en af dem blev indlagt for tredje gang.

Det skete to uger efter, at den stærkt svækkede kvindelige beboer var afgået ved døden på Regionhospitalet Randers 1. marts.

I alle tilfældene havde den tiltalte sosu-hjælper dagen forinden været alene på sen aftenvagt på den afdeling af Plejecenter Tirsdalen, hvor hun er ansat.

I medicinrummet

På de pågældende vagter havde hun flere gange været inde i afdelingens medicinrum – selv om hun ikke har lov at dosere medicin.

Den 14. marts mødte tre civilklædte betjente op på kvindens adresse i en mindre by uden for Randers.

Her blev hun anholdt og villaen ransaget i timevis.

Under ransagningen fandt politiet selvsamme typer af medicin, som forinden var blevet fundet i de ældre, svagelige beboeres blod, da de blev indbragt på hospitalet.

Annonce:

15. marts blev kvinden fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Det har hun været lige siden.

39 vidner

Onsdag morgen begynder nævningesagen så mod hende.

39 vidners forklaringer kan være med til at sende den 60-årige mormor og farmor bag tremmer i mange, mange år.

Eller måske sende hende i retning tilbage mod friheden.