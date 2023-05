Nu bliver 24-årig tiltalt for drab på hjemløs i New York

10 dage efter at en mand blev kvalt ihjel i metroen i New York City har anklagemyndigheden besluttet at tiltale en 24-årig mand for drabet, der blev filmet og offentliggjort.

Det har distriktsanklager Alvin Bragg meddelt natten til fredag dansk tid:

'Vi kan bekræfte, at han (navn udeladt, red) bliver anholdt og tiltalt for andengradsdrab. Vi kan ikke give yderligere informationer, før han er blevet formelt tiltalt ved retten, hvilket vi forventer sker fredag'.

Sammenstød i New York efter drab på hjemløs

30-årige Jordan Neely blev kvalt af den 24-årige tidligere marinesoldat, da de begge var om bord på tog, der havde kurs mod Manhattan i sidste uge.

Hans død blev filmet i en fire minutter lang video optaget af en medpassager, der arbejder som journalist, og drabet har siden ført til store protester over hele Manhattan.

Artiklen fortsætter under billedet...

Metrostationen Broadway/Lafayette Street på Manhattan hvor drabet fandt sted. Foto: Ditte Lynge

Annonce:

Demonstranter og politikere har kaldt drabet for 'lynchning', da Jordan Neely var sort og drabsmanden hvid.

Den 24-årige gerningsmand blev efter drabet taget med til afhøring, men løsladt igen uden at blive sigtet og hans advokater har siden udtalt, at det ikke var hans intention at skade den dræbte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Drabet har ført til store demonstrationer i New York. Foto: Ritzau Scanpix

Havde akut brug for hjælp

Jordan Neely var hjemløs, og hans død har sat fokus på personer med psykisk sygdom, efter at det er kommet frem, at han var på en liste over hjemløse i byen, der havde akut brug for hjælp.

Det skriver blandt andre avisen New York Post.

Neely kom ifølge flere øjenvidner ind i togvognen og begyndte at råbe, at han var sulten og 'ikke bange for at dø'. Han skal blandt andet have opført sig truende og kastet sin jakke fra sig på gulvet, da den tidligere marinesoldat overmandede ham og holdt fast, til han stoppede med at bevæge sig.

Han blev senere erklæret død.

Annonce:

En retsmedicinsk rapport har efterfølgende konkluderet, at han døde på grund af presset mod halsen og erklæret hans død for et drab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En mand med falsk blod i ansigtet blev mandag aften ført væk. Foto: Ritzau Scanpix

Drabet har den seneste uge ført til store demonstrationer og sammenstød med politiet.

I weekenden stoppede en gruppe demonstranter al togtrafik på stationen Broadway/Lafayette Street, hvor drabet fandt sted, ved at sætte sig på skinnerne og forhindre togene i at komme forbi.