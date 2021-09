Nu er den gal igen: GLS-bud suser forbi kø i nødspor

Hvis du har bestilt en pakke via GLS, så ønsker du sikkert, at den når hurtigt frem.

Ikke desto mindre må der være grænser for, hvilke midler der skal tages i brug for at sikre hurtig levering.

For anden gang på en uge, kan Ekstra Bladet bringe et eksempel på en GLS-chauffør, som bryder færdselsloven.

Denne gang er det en chauffør, som torsdag morgen forsøger at slippe udenom om tæt trafik på Motorring 3 ved at tonse forbi de andre bilister i nødsporet.

I videoen øverst i artiklen kan man se, hvordan GLS-buddet suser forbi køen.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få en kommentar fra GLS, men virksomheden er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Bragede over for rødt

Lørdag bragte Ekstra Bladet en video, hvor en GLS-chaffør pløjer over for rødt lys tæt ved Burger King på Ishøj Stationsvej.

Derudover har Ekstra Bladet flere gange beskrevet andre tilfælde, hvor virksomhedens chauffører er kommet i uføre.

I august efterlod en chauffør tom emballage på en rasteplads - det meste ved siden af skraldespanden.

Og i starten af året torpederede et GLS-bud et hus i Østervrå og endte halvvejs inde i stuen.

