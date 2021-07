Nu er den gal igen: Svensk politi i stor aktion efter stenkast

Omkring klokken 7.30 mandag morgen fik svensk politi endnu anmeldelse om stenkast mod en dansk indregistreret bil på E65, hvilket udløste en større politiaktion i området omkring frakørslen til lufthavnen i Sturup, skriver TV 2/Bornholm.

Det lykkedes dog ikke politiet at pågribe en gerningsmand, fortæller Ewa-Gun Westford, presseansvarlig hos Polisregion Syd, til TV 2/Bornholm.

- Det var en dansk bil, der blev ramt, stoppede og ringede 112 - præcis som man skal. Vi kom derud med det samme og fik talt med manden, inden han kunne køre videre. Vi er meget taknemmelige, når bilister gør det på den her måde, for det giver os bedre muligheder for at efterforske, siger Ewa-Gun Westford.

- Og i det her tilfælde er vi ganske sikre på, at der er tale om stenkast, siger hun til mediet.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med stenkastet, skriver det svenske medie Expressen.

I alt er omkring 90 danske biler blevet ramt af genstande på strækningen E65 mellem Malmø og Ystad.

Svensk politi har i løbet af weekenden registreret to yderligere stenkast i Skåne. De har dog ikke fundet sted på E65, og svensk politi fortæller, at det er usikkert, hvorvidt de har en relation til stenkastene mod danske biler på E65.

Politiet frygter dog, at der kan være tale om nogen, som forsøger at kopiere det, der har skabt frygt for danske bilister på vejen mod Ystad.