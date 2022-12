Nu er den gal igen: Svindlet for over en million

Inden for en uge er to kvinder fra Køge tilsammen blevet franarret over en million kroner af svindlere

Bedragere bevæbnet med frygt og forvirring lykkes gang på gang med at svindle ældre borgere for store pengebeløb.

Senest er to kvinder fra Køge blevet lokket til at overføre over en million kroner tilsammen til personer, som udgav sig for at være fra henholdsvis banken og politiet.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjælland.

Overførte hele formuen

Den første anmeldelse tikkede ind onsdag i sidste uge. En 78-årig kvinde var aftenen forinden blevet ringet op af en kvinde, som udgav sig for at være fra Rigspolitiets it-afdeling.

Den 78-årige fik besked om, at der var mistænkelige transaktioner fra hendes konto, og hun blev derfor overtalt til at overføre hele sin formue.

Med hjælp fra en mand, der udgav sig for at være fra Nordeas it-afdeling, blev kvindens penge overført til dét, svindlerne kaldte et 'sikkerhedsdepot'.

Overførsler til 'Erik'

Tirsdag modtog politikredsen endnu en anmeldelse. Denne gang var en 81-årig kvinde blevet kontakt af en falsk bankmand fra Nordea.

Den falske bankmand påstod ligeledes, at der havde været mistænkelige transaktioner på den 81-åriges konto, og hun blev derfor lokket til at flytte sine penge til 'sikre konti'.

I begge sager fik kvinderne besked om, at de mistænkelige transaktioner skulle være sket til en person ved navn Erik.

Kan ske for alle

Politiet opfordrer til, at man minder sin omgangskreds og ældre pårørende om at være skeptiske over for alle opkald, der handler om penge.

- Vi ved, at det påvirker ofrene enormt, at de ikke gennemskuer svindlerne. Men bedragerne er enormt overbevisende, og de skaber frygt og forvirring hos ofrene.

- Ofte samarbejder flere svindlere, og de fastholder borgeren i røret, så de ikke når at tænke sig om. Det kan ske for alle, udtaler politiassistent Randi Mortensen.

Sagerne efterforskes nu af Politiets Nationale Center for IT-relateret Kriminalitet.