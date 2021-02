Nu er denne ulovlig

Fra i dag er det forbudt at bevæbne sig med peberspray, og nu får folk mulighed for at komme af med sprayen hos politiet.

I februar og marts tager politiet imod peberspray, og i denne overgangsperiode er det lovligt at transportere redskabet. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

'Transporten skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste afleveringssted, og der vil ikke kunne gøres andre ærinder under transporten,' lyder det formanende fra Rigspolitiet.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fra 1. april er det kun særligt udsatte personer, som må have en spray i tasken eller lommen. Det kan for eksempel være mennesker, der er indblandet i æresrelaterede konflikter, og som er risiko for at blive overfaldet.

Det var i 2019, at det blev lovligt at købe peberspray, men ordningen har ifølge den socialdemokratiske regering, som også i sin tid stemte imod lovliggørelsen, ikke været nogen succes.

Tværtimod har der været en stor stigning i antallet af sager om ulovlig indførsel af peberspray, har justitsminister Nick Hækkerup (S) sagt.

