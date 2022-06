Nu er det drab: Knivoffer afgået ved døden

En 37-årig mand, der blev stukket med kniv i Hobro for godt en uge siden, er tirsdag erklæret død. Nordjyllands Politi betragter derfor sagen som en drabssag. De pårørende er underrettet.

En 40-årig mand af syrisk afstamning med fast bopæl i Hobro er mistænkt for drabet og nåede også at blive offentligt efterlyst, før han mandag blev anholdt i Milano i Italien.

Knivstikkeriet skete 3. juni om aftenen på offerets bopæl på Randersvej i Hobro. Politiet fik anmeldelsen klokken 21.54, og ved politiets ankomst til gerningsstedet blev der ydet førstehjælp til knivofferet, der havde fået et stik i brystregionen.

20 minutter senere blev han fløjet med helikopter til behandling på hospitalet i yderst kritisk tilstand. Og hans liv stod altså ikke til at redde.

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at få oplysninger om en scooters færden ved gerningsstedet eller området omkring. Der er tale om en scooter med en gul nummerplade påmonteret bagpå.

De har udsendt dette billede, der er af den konkrete scooter, som er i politiets varetægt. Politiet ønsker altså ikke henvendelser om, hvor den kan findes, eller hvem der ejer sådan en scooter.

- Det er vores opfattelse af den formodede gerningsmand har anvendt dette køretøj, da han forlod gerningsstedet, siger efterforskningsleder Carsten Straszek fra Nordjylllands Politi.

Det tyder på, at offeret og den formodede gerningsmand har et kendskab til hinanden.

- Det er vores opfattelse, at der er en eller anden løs relation mellem dem, siger Carsten Straszek.

Nordjyllands Politi søger vidner, der har set scooteren – eller personer ved scooteren – følgende steder fredag 3. juni:



- Randersvej ud for nr. 32, A, B og C i tidsrummet mellem kl. 21.20 og 21.55



- Stoldal ud for boligblokken nr. 40-48 i tidsrummet mellem kl. ca. 21.55 og 02.40.



- I området mellem Randersvej 32 og Stoldal 40-48, herunder Søndervang, Søndertoften, Højagerparken, Stolbjervej og Stoldal, i tidsrummet mellem kl. 21.55 og 02.40.

