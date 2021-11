Nu er det en drabssag

To unge mænd bliver sigtet for drab, da 19-årigt offer er erklæret død, oplyser politiet

To mænd på 21 og 22 år bliver sigtet for drab, efter at et offer for knivstik nu er erklæret død.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Ekstra Bladets forespørgsel.

De to unge var oprindeligt sigtet for drabsforsøg i forbindelse med sagen om den 19-årige rapper Milan Rahim.

Stukket i hjertet og den ene lunge

Han blev i søndags stukket i hjerte og den ene lunge i boligkvarteret Cederlunden ud for nummer 65 i Taastrup. Teenageren blev i mandags erklæret hjernedød og er nu afgået ved døden. Det har politiet oplyst i formiddag.

Offerets storebror Marco Rahim meldte dødsbudskabet ud i går.

Den ene anholdte, den 22-årige, var i grundlovsforhør i mandags og blev varetægtsfængslet og sigtet for drabsforsøg.

Her meddelte anklager Morten Frederiksen, at det var muligt, at sigtelsen blev udvidet til manddrab, eftersom offeret da var erklæret hjernedød.

Anholdt er selv såret

Den 21-årige anholdte blev selv hårdt såret af knivstik i hoved og krop og var indlagt. I formiddag var han dog blevet klar til at komme for en dommer. Det skete i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Han blev ligeledes fængslet.

Om de to unge er blevet præsenteret for en sigtelse for drab, eller om det først formelt sker senere, er endnu uvist.

De anholdte nægter sig skyldige i sagen, hvor også en 17-årig er anholdt for knivstik i forening med ukendte gerningsmænd. De knivstik var dog rettet mod den 21-årige, som selv er sigtet.

Hvad der kan ligge bag knivstikkerierne søndag eftermiddag, er for offentligheden ukendt, da retten har lukkede dørene af hensyn til efterforskningen. Politiet har tidligere på ugen sagt, at det ikke tydede på, at det var banderelateret.